Rimes et Dépendances Rue Eugène Pottier Morlaix

Morlaix

Rimes et Dépendances

Rue Eugène Pottier L’Awen Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Du 13 au 18 avril l’association accueille pendant une semaine à l’Awen, trois artistes en résidence pour la création d’un spectacle intitulé Rimes et dépendances . Centré autour des addictions en tous genre, ce spectacle sera interprété par Nour Azzam, chanteuse et contrebassiste, François Puyalto, un habitué des Originales au chant et à la basse, et mis en scène par Xavier Lacouture.

Des chansons sur les addictions il n’en manque pas. De la marijuana, à l’héroïne, en passant par l’alcool, la cigarette, ou toute autres formes de dépendances aux jeux, aux antidépresseurs, au sexe… Tout ce qui sert à remplir plus ou moins sainement notre vide existentiel. Dans le répertoire français, il y en a de très nombreuses, chez Brigitte Fontaine, Marie Dubas, Sanseverino, Boris Vian, Jacques Higelin, Allain Leprest, Dominique A, NTM ou HF Thiéfaine… Mais aussi dans le répertoire anglo-saxon, chez Nina Simone, Ray Charles, Asia ou encore Neil Young ou Amy Whinehouse, qui seront traduites en français pour l’occasion. .

Rue Eugène Pottier L’Awen Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 16 34 36 97

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English : Rimes et Dépendances

L’événement Rimes et Dépendances Morlaix a été mis à jour le 2026-04-10 par OT BAIE DE MORLAIX