DÉDICACE VIGNOBLES ET GÉOLOGIE EN LANGUEDOC DE JEAN-CLAUDE BOUSQUET Lodève

DÉDICACE VIGNOBLES ET GÉOLOGIE EN LANGUEDOC DE JEAN-CLAUDE BOUSQUET

place Francis Morand Lodève Hérault

Présentation/dédicace du livre de Jean-Claude Bousquet Vignobles et Géologie en Languedoc

Complété d’une présentation du travail réalisé par l’AOC avec le géologue Luc David, en partenariat avec le Géoparc Terres d’Hérault.

Dégustation de vins AOC Terrases du Larzac.

Géo-évènement, en partenariat avec la librairie Un Point un Trait.

Programme détaillé en cours.

place Francis Morand Lodève 34700 Hérault Occitanie

English :

Presentation/signing of Jean-Claude Bousquet’s book Vignobles et Géologie en Languedoc

Complemented by a presentation of the work carried out by the AOC with geologist Luc David, in partnership with the Terres d’Hérault Geopark.

Tasting of AOC Terrases du Larzac wines.

Geo-event, in partnership with the bookshop Un Point un Trait.

Detailed program in progress.

