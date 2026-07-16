Défends ton matrimoine et ton patrimoine – Atelier affiche, Maison Folie Moulins, Lille

Informations pratiques

Défends ton matrimoine et ton patrimoine – Atelier affiche 19 et 20 septembre Maison Folie Moulins Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Bâtiments oubliés, forêts menacées, littoraux qui reculent… Le patrimoine — qu’il soit bâti, naturel ou vivant — disparaît parfois plus vite qu’on ne le croit. Cet atelier vous invite à choisir un lieu, un paysage ou une architecture que vous voulez aimer et défendre en lui donnant une image à travers une affiche au format. Découpages de magazines, formes colorées, dessins, citations : tous les moyens sont bons pour composer une image forte et engagée.

Mini-Lab de la maison Folie Moulins

Gratuit, Entrée libre

Durée 3 h

À partir de 7 ans

Samedi 19 septembre, 14 h 30

Dimanche 20 septembre, 14 h 30

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Dans le cadre des Journées Européennes du Matrimoine et du Patrimoine

Maison Folie Moulins 47/49 rue d’Arras Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 95 08 82 https://maisonsfolie.lille.fr/ https://www.facebook.com/maisonfoliemoulins D’une ancienne brasserie à un lieu culturel chaleureux

La maison Folie Moulins est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Nichée au cœur du quartier populaire de Moulins, elle est installée dans les bâtiments d’une ancienne brasserie construite au XIXème siècle. Afin de réhabiliter et valoriser ce patrimoine architectural, la Ville de Lille a fait appel aux architectes Baron et Louguet.

À l’occasion des Journées Européennes du Matrimoine et du Patrimoine, imaginez une affiche engagée autour d’un lieu, d’un paysage ou d’une architecture à préserver.

DR