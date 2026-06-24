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Défi 20 ans EMBOUTEILLAGE Lapalisse

Défi 20 ans EMBOUTEILLAGE Lapalisse samedi 10 octobre 2026.

Adresse
place du General Leclerc
Ville
03120 Lapalisse
Département
Allier
Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
08:30:00
Tarif

Lapalisse

Défi 20 ans EMBOUTEILLAGE

place du General Leclerc Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 08:30:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

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place du General Leclerc Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 76 18 

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English :

L’événement Défi 20 ans EMBOUTEILLAGE Lapalisse a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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