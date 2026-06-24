Lapalisse

Défi 20 ans EMBOUTEILLAGE

place du General Leclerc Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 08:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

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place du General Leclerc Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 76 18

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English :

L’événement Défi 20 ans EMBOUTEILLAGE Lapalisse a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du pays de Lapalisse