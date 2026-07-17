Défi autour du Patrimoine à la Bibliothèque Ceccano, Bibliothèque Ceccano, Avignon

Informations pratiques

Défi autour du Patrimoine à la Bibliothèque Ceccano Samedi 19 septembre, 11h00, 14h00, 16h00 Bibliothèque Ceccano Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Animation : Défi autour du Patrimoine

Découvrez le patrimoine en vous amusant

Venez jouer seul ou en famille au questionnaire spécial Journées Européennes du Patrimoine ! À l’aide de votre téléphone ou d’une tablette, tentez de remporter le défi du meilleur connaisseur du patrimoine !

Durée 45 mn

Bibliothèque Ceccano 2bis Rue du Laboureur, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490851559 https://bibliotheques.avignon.fr [{« type »: « email », « value »: « bm.patrimoine@mairie-avignon.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 85 15 59 »}] Entre 1329 et 1350, la Livrée Ceccano, aujourd’hui bibliothèque municipale, occupe une place de choix dans le patrimoine avignonnais. Construite au XIVe siècle, pour être le palais du Cardinal de Ceccano, elle abrita à partir du XVIe siècle le collège des Jésuites. Ce n’est qu’en 1960, après diverses occupations, qu’elle fut restaurée. On peut y admirer de splendides plafonds peints ainsi que la diversité de ses collections anciennes. Tram : T1 arrêt Gare Centre. Ligne 4, 5, 6, 9, 11, C2 arrêt Gare Centre Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »). Ligne 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26 arrêt Poste Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »).

Animation : Défi autour du Patrimoine

©Stéphane Jordan