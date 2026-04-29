Défi des titans Complexe sportif de la Myre-Mory Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot

Défi des titans

Complexe sportif de la Myre-Mory Avenue d’Agen Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 25 – 25 – 47 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 08:00:00

fin : 2026-06-20 19:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Participez à la première édition du Défi des Titans organisé dans le Complexe sportif de la Myre-Mory. Cet évènement se fera en extérieur et enchainera de la course à pied et des stations de cross training.

Nous utiliserons la pelouse du stade de rugby, la piste d’athlétisme mais aussi d’autres endroits importants du complexe.

La compétition se déroulera en format solo, duo, par team de 4 ou 5 pour le challenge entreprise.

Il y aura en plus une catégorie découverte, par 2 ou par 4 plus accessible pour ceux qui veulent s’essayer à la discipline.

C’est un défi complet mêlant, endurance, force et mental !

De nombreux goodies sont inclus dans votre inscription corde à sauter, barre protéinée, boisson… .

Complexe sportif de la Myre-Mory Avenue d’Agen Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 63 57 83 Villeneuvesport47@gmail.com

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English : Défi des titans

L’événement Défi des titans Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Vallée du Lot et Garonne