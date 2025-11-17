Défi du Col du Portet Saint-Lary-Soulan

Défi du Col du Portet

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-19

Le DEFI du Portet est une compétition sportive innovante qui promet de devenir un rendez-vous incontournable pour les amateurs de course à pied en montagne. Cette course sur route unique en son genre se déroule dans le magnifique cadre naturel des Pyrénées.

Les coureurs pourront choisir entre trois parcours distincts

-Le Semi-Marathon Ce parcours de 21,1 km relie Saint-Lary au sommet du Col du Portet.

-Le Marathon Pour ceux qui recherchent un défi encore plus grand, le marathon de 42,195 km propose un parcours aller-retour.

-Le 10 Km de Descente Cette course semi-nocturne offre une expérience unique de course en descente entre le Plat d’Adet et Saint-Lary.

Renseignements et inscriptions https://www.defiduportet.com/

Contact semiduportet@gmail.com .

English :

The DEFI du Portet is an innovative sporting event that promises to become a must for mountain running enthusiasts. This unique road race takes place in the magnificent natural setting of the Pyrenees.

Runners can choose between three distinct courses:

-The Half Marathon: This 21.1 km course links Saint-Lary to the summit of the Col du Portet.

-The Marathon: For those looking for an even greater challenge, the 42.195 km marathon offers an out-and-back course.

-The 10 Km Downhill: This semi-nocturnal race offers a unique downhill running experience between Plat d?Adet and Saint-Lary.

German :

Der DEFI du Portet ist ein innovativer sportlicher Wettkampf, der verspricht, ein unumgänglicher Termin für Liebhaber des Berglaufs zu werden. Dieser einzigartige Straßenlauf findet in der herrlichen Natur der Pyrenäen statt.

Die Läufer können zwischen drei verschiedenen Strecken wählen:

-Der Halbmarathon: Diese 21,1 km lange Strecke führt von Saint-Lary zum Gipfel des Col du Portet.

-Der Marathon: Für diejenigen, die eine noch größere Herausforderung suchen, bietet der 42,195 km lange Marathon eine Strecke mit Hin- und Rückweg.

-Le 10 Km de Descente (Der 10 km Abstieg) Dieser halbnächtliche Lauf bietet ein einzigartiges Lauferlebnis bergab zwischen Le Plat d’Adet und Saint-Lary.

Italiano :

La DEFI du Portet è una competizione sportiva innovativa che promette di diventare un evento imperdibile per gli appassionati di corsa in montagna. Questa gara su strada, unica nel suo genere, si svolge nel magnifico scenario naturale dei Pirenei.

I corridori possono scegliere tra tre percorsi diversi:

-La mezza maratona: questo percorso di 21,1 km si snoda da Saint-Lary alla cima del Col du Portet.

-La maratona: per chi cerca una sfida ancora più grande, la maratona di 42,195 km offre un percorso out-and-back.

-La discesa di 10 km: Questa gara semi-notturna offre un’esperienza unica di corsa in discesa tra Plat d’Adet e Saint-Lary.

Espanol :

La DEFI du Portet es una competición deportiva innovadora que promete convertirse en una cita ineludible para los aficionados a las carreras de montaña. Esta carrera en ruta única se desarrolla en el magnífico marco natural de los Pirineos.

Los corredores pueden elegir entre tres recorridos distintos:

-El Medio Maratón: Este recorrido de 21,1 km discurre desde Saint-Lary hasta la cima del Col du Portet.

-El Maratón: Para aquellos que buscan un desafío aún mayor, el maratón de 42,195 km ofrece un recorrido de ida y vuelta.

-El Descenso de 10 km Esta carrera seminocturna ofrece una experiencia única de descenso entre Plat d’Adet y Saint-Lary.

