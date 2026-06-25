Thaon-les-Vosges

Défi jeux vidéo just dance

6 bis rue du Marché Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-01 14:00:00

fin : 2026-07-31 17:30:00

Date(s) :

2026-07-01

Avis aux danseurs qui ont le rythme dans la peau ! Tout au long du mois de juillet, en solo ou en équipe, venez relever le défi Just Dance© sur Switch©. Let’s

dance !

Tout public • Salle d’activité • Entrée libreTout public

0 .

6 bis rue du Marché Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 34 80 79

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English :

Calling all dancers who have rhythm in their blood! Throughout the month of July, whether solo or as a %E9team, come take on the Just Dance%A9 challenge on Switch%A9. Let’s

dance!

All ages welcome? Activity room? Free admission

L’événement Défi jeux vidéo just dance Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-06-25 par OT EPINAL ET SA REGION