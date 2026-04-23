Défi urbain 11e édition Segré Segré Segré-en-Anjou Bleu
samedi 10 octobre 2026 · Segré · Segré-en-Anjou Bleu
Informations pratiques
Segré-en-Anjou Bleu
Défi urbain 11e édition Segré
Segré Place du moulin sous la tour Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Tarif : 13 – 13 – 17 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 17:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Défi Urbain organisé à Segré le samedi 11 octobre 2025.
Le Défi Urbain de Segré revient le samedi 10 octobre 2026 !
Cette manifestation sportive vous invite à découvrir la ville sous un autre angle, en empruntant ruelles, chemins et lieux insolites.
Une animation sera proposée sur place, ainsi qu’un bar pour prolonger l’événement dans une ambiance conviviale.
En parallèle, une marche solidaire de 5 km est organisée afin de permettre à tous de participer à cette journée sportive. Le départ est fixé à 13 h 30.
Départ à 13 h 30 Marche solidaire 5 km
Départ à 16 h 00 8 km et 17 km
Rendez-vous place du Moulin sous la tour, à Segré.
Sur inscription. .
Segré Place du moulin sous la tour Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@athletisme-esshautanjou.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Défi Urbain organized in Segré on Saturday, October 11, 2025.
L’événement Défi urbain 11e édition Segré Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de tourisme Anjou bleu
À voir aussi à Segré-en-Anjou Bleu (Maine-et-Loire)
- Les P’tites Pépites L’art de vivre autrement St-Martin-du-Bois Segré-en-Anjou Bleu 22 juillet 2026
- Les P’tites Pépites Châtelais aux racines de l’Antiquité Châtelais Segré-en-Anjou Bleu 23 juillet 2026
- Rendez-vous peinture et patrimoine Château de la Lorie La Chapelle-sur-Oudon Segré-en-Anjou Bleu 23 juillet 2026
- Les P’tites Pépites Les voix du vieux Segré Segré Segré-en-Anjou Bleu 25 juillet 2026
- Karaoke Night Party Châtelais Châtelais Segré-en-Anjou Bleu 25 juillet 2026