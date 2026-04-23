Défi urbain 11e édition Segré Segré Segré-en-Anjou Bleu

Informations pratiques

Segré-en-Anjou Bleu

Défi urbain 11e édition Segré

Segré Place du moulin sous la tour Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 17:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Défi Urbain organisé à Segré le samedi 11 octobre 2025.

Le Défi Urbain de Segré revient le samedi 10 octobre 2026 !

Cette manifestation sportive vous invite à découvrir la ville sous un autre angle, en empruntant ruelles, chemins et lieux insolites.

Une animation sera proposée sur place, ainsi qu’un bar pour prolonger l’événement dans une ambiance conviviale.

En parallèle, une marche solidaire de 5 km est organisée afin de permettre à tous de participer à cette journée sportive. Le départ est fixé à 13 h 30.

Départ à 13 h 30 Marche solidaire 5 km

Départ à 16 h 00 8 km et 17 km

Rendez-vous place du Moulin sous la tour, à Segré.

Sur inscription. .

Segré Place du moulin sous la tour Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@athletisme-esshautanjou.fr

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English :

Défi Urbain organized in Segré on Saturday, October 11, 2025.

L’événement Défi urbain 11e édition Segré Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de tourisme Anjou bleu