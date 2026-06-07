Défie ta ville 2 sans 3 Éditions PARIS

« Défie ta ville » consiste en :

• un mini livre de promenade en ville pour les enfants

• des défis engagés sur quatre thématiques (injustice sociale, urbanisme, environnement, art & culture)

• un atelier qui invite les petit·es et les plus grand·es à imaginer leurs propres défis.

« Défie ta ville »

Le mini livre « Défie ta ville » à emmener partout propose 18 défis engagés

qui invitent les enfants à s’approprier l’espace urbain par le jeu

et l’imaginaire. Il les conduit à se questionner sur les normes

et les comportements en société via 4 catégories de défis :

injustice sociale, urbanisme, environnement, art & culture.

15h00 – 16h00 : Balades livre en main et jeux de piste par petits groupes de 6. À partir de 7 ans accompagné des parents (gratuit), rendez-vous dans la rue Montera, 75012

16h00 – 17h00 : Atelier créatif, venez créer vos propres défis. À partir de 7 ans accompagné des parents (prix libre), rendez-vous dans la rue Montera, 75012

17h00 – 17h30 : Inauguration et vente de la micro-édition « Défie ta ville » aux 2 sans 3 Éditions, 47 rue de la Voûte

La micro-édition « Défie ta ville » sera en vente à trois tarifs :

Prix solidaire 8,00€

Prix normal 12,00€

Prix soutien 15,00€

Qui sommes-nous ?

Trombone Atelier travaille à la création d’outils

graphiques et de dispositifs

pédagogiques ludiques, souvent

participatifs, pour tous·tes,

en lien avec la transmission

des savoirs sur des sujets de

société et sur l’environnement

urbain ou non urbain.

2 sans 3 Éditions est un atelier de micro-édition qui imprime artisanalement en risographie. De la famille de l’estampe, ce procédé d’impression est vivant et durable. Chaque exemplaire est unique et conçu avec soin, assemblé à la main, les tirages de tête sont numérotés.



Nous vous invitons à un moment festif d’inauguration de la microédition. Des balades livre en main et un atelier vous proposant de créer vos propres défis vous sera proposé.

Un petit goûter clôturera ce moment à l’atelier de 2 sans 3 Éditions, un moment pour découvrir la risographie.

Le dimanche 27 septembre 2026

de 15h00 à 17h30

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-27T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-27T15:00:00+02:00_2026-09-27T17:30:00+02:00

2 sans 3 Éditions 47 rue de la Voûte 75012 Lieu couvertPARIS

https://mairie12.paris.fr/pages/fete-des-rues-aux-enfants-dans-le-12e-28612 +33658421470 hello@2sans3editions.com



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