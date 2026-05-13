Défilé créatif et solidaire, Musée Postal, Paris

Défilé créatif et solidaire Samedi 23 mai, 20h00 Musée Postal Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

À l’occasion de la Nuit des Musées, le Musée Postal accueille un défilé festif et engagé, né d’un projet solidaire autour de la transformation d’anciens vêtements postaux porté par le collectif About a Worker. Entre couture, upcycling et partage de savoir‑faire, ces vêtements réinventés racontent une autre manière de créer ensemble, inclusive et collective.

Musée Postal 34 boulevard de Vaugirard75015 Paris Paris 75015 Quartier Necker Paris Île-de-France 01 42 79 24 24 http://www.museepostal.fr https://www.instagram.com/museepostal;https://www.facebook.com/museepostal;https://www.youtube.com/@museepostal Bienvenue au Musée Postal, la maison des lettres, des timbres et des aventures humaines. Ici, chaque enveloppe a un voyage, chaque timbre une époque, chaque facteur une histoire à partager. À travers des collections riches et vivantes, partez sur les traces du courrier qui a relié les personnes, inspiré des artistes et façonné notre quotidien.

Pour les amoureux de l’histoire, nos pièces emblématiques, nos documents rares et nos récits de routes postales dévoilent une épopée faite d’ingéniosité, d’audace et de liens tissés à travers le temps. Pour les familles, des dispositifs interactifs, des ateliers créatifs et des parcours ludiques transforment la visite en moment de découverte à partager, où l’on touche, écoute, observe et s’émerveille. METRO

Arrêt Montparnasse-Bienvenüe (sortie n°2) : lignes 4, 6, 12, 13

Arrêt Pasteur : lignes 6, 12

Arrêt Falguière : ligne 12

BUS

Arrêts Armorique-Musée Postal ou Gare Montparnasse

Lignes 28, 39, 58, 88, 91, 92, 94, 95

Défilé créatif et solidaire

© Musée Postal