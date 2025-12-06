Defilé de la Saint-Nicolas Place Edmond Henry Épinal

Defilé de la Saint-Nicolas

17h30 Apparition du Saint-Nicolas, devant la basilique. La Légende de Saint Nicolas.( Nouveau spectacle écrit par les Compagnons d’Eleusis.

18h00 départ du cortège de Saint-Nicolas (composé de 60 chars, fanfares et associations)- depuis la Place des Vieux Moulins.

Parcours

Place des Vieux Moulins, Place Gley, Rue Général Leclerc, Place des Vosges, Rue et Pont du 170ème R.I., Rue Rualménil, Place Pinau, Rue du Boudiou, Quai du Musée, Pont de la Xatte, Quai des Bons-Enfants, Place des Quatre Nations, Rue des Etats-Unis, Place Baudoin, Avenue du Général de Gaulle, Avenue de Lattre de Tassigny, Place des Quatre Nations, Rue Maréchal Lyautey, Pont Léopold, Place Clémenceau, Rue de la Chipotte, Rue de la Marne, Rue Paul Doumer, Rue Léopold Bourg, Rue Rualménil, Place Pinau, Rue Aubert, Pont Sadi Carnot.

20h00: Pont Sadi Carnot. Disparition de Saint-Nicolas et Feux d’artifices.Tout public

Place Edmond Henry Centre Ville d’Epinal Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 68 50 00

English :

5:30pm: Apparition of Saint Nicholas, in front of the basilica. La Légende de Saint Nicolas (new show by Compagnons d’Eleusis).

6:00 pm: Departure of the Saint-Nicolas procession (60 floats, brass bands and associations)- from Place des Vieux Moulins.

Route

Place des Vieux Moulins, Place Gley, Rue Général Leclerc, Place des Vosges, Rue et Pont du 170ème R.I., Rue Rualménil, Place Pinau, Rue du Boudiou, Quai du Musée, Pont de la Xatte, Quai des Bons-Enfants, Place des Quatre Nations, Rue des Etats-Unis, Place Baudoin, Avenue du Général de Gaulle, Avenue de Lattre de Tassigny, Place des Quatre Nations, Rue Maréchal Lyautey, Pont Léopold, Place Clémenceau, Rue de la Chipotte, Rue de la Marne, Rue Paul Doumer, Rue Léopold Bourg, Rue Rualménil, Place Pinau, Rue Aubert, Pont Sadi Carnot.

8pm: Pont Sadi Carnot. Disappearance of Saint-Nicolas and fireworks.

German :

17:30 Uhr: Erscheinen des Heiligen Nikolaus vor der Basilika. Die Legende des Heiligen Nikolaus.( Neue Aufführung, geschrieben von den Compagnons d’Eleusis.

18.00 Uhr: Start des Nikolauszuges (bestehend aus 60 Wagen, Fanfaren und Vereinen)- vom Place des Vieux Moulins.

Strecke:

Place des Vieux Moulins, Place Gley, Rue Général Leclerc, Place des Vosges, Rue et Pont du 170ème R.I., Rue Rualménil, Place Pinau, Rue du Boudiou, Quai du Musée, Pont de la Xatte, Quai des Bons-Enfants, Place des Quatre Nations, Rue des Etats-Unis, Place Baudoin, Avenue du Général de Gaulle, Avenue de Lattre de Tassigny, Place des Quatre Nations, Rue Maréchal Lyautey, Pont Léopold, Place Clémenceau, Rue de la Chipotte, Rue de la Marne, Rue Paul Doumer, Rue Léopold Bourg, Rue Rualménil, Place Pinau, Rue Aubert, Pont Sadi Carnot.

20.00 Uhr: Pont Sadi Carnot. Verschwinden des Nikolaus und Feuerwerk.

Italiano :

17.30: apparizione di San Nicola, davanti alla basilica. La leggenda di San Nicola (un nuovo spettacolo scritto dai Compagnons d’Eleusis).

18.00: Partenza del corteo di San Nicola (composto da 60 carri, bande musicali e associazioni) dalla Place des Vieux Moulins.

Percorso

Place des Vieux Moulins, Place Gley, Rue Général Leclerc, Place des Vosges, Rue et Pont du 170ème R.I., Rue Rualménil, Place Pinau, Rue du Boudiou, Quai du Musée, Pont de la Xatte, Quai des Bons-Enfants, Place des Quatre Nations, Rue des Etats-Unis, Place Baudoin, Avenue du Général de Gaulle, Avenue de Lattre de Tassigny, Place des Quatre Nations, Rue Maréchal Lyautey, Pont Léopold, Place Clémenceau, Rue de la Chipotte, Rue de la Marne, Rue Paul Doumer, Rue Léopold Bourg, Rue Rualménil, Place Pinau, Rue Aubert, Pont Sadi Carnot.

ore 20.00: Pont Sadi Carnot. Scomparsa di Saint-Nicolas e fuochi d’artificio.

Espanol :

17.30 h: Aparición de San Nicolás, delante de la basílica. La leyenda de San Nicolás (nuevo espectáculo escrito por los Compagnons d’Eleusis).

18.00 h: Salida de la procesión de San Nicolás (compuesta por 60 carrozas, bandas de música y asociaciones) desde la plaza des Vieux Moulins.

Recorrido

Place des Vieux Moulins, Place Gley, Rue Général Leclerc, Place des Vosges, Rue et Pont du 170ème R.I., Rue Rualménil, Place Pinau, Rue du Boudiou, Quai du Musée, Pont de la Xatte, Quai des Bons-Enfants, Place des Quatre Nations, Rue des Etats-Unis, Place Baudoin, Avenue du Général de Gaulle, Avenue de Lattre de Tassigny, Place des Quatre Nations, Rue Maréchal Lyautey, Pont Léopold, Place Clémenceau, Rue de la Chipotte, Rue de la Marne, Rue Paul Doumer, Rue Léopold Bourg, Rue Rualménil, Place Pinau, Rue Aubert, Pont Sadi Carnot.

20.00 h: Puente Sadi Carnot. Desaparición de Saint-Nicolas y fuegos artificiales.

