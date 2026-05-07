Défilé de mode Melting’Potes Poligny
Défilé de mode Melting’Potes Poligny samedi 30 mai 2026.
Poligny
Défilé de mode
Melting’Potes 1 Rue Paul Héroult Poligny Jura
Tarif : 29 – 29 – 29 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Mode femmes et hommes
Animation par Ludy & DJ Chouxy
Au menu
Amuse bouche
Paëlla
Dessert autour de la fraise .
Melting’Potes 1 Rue Paul Héroult Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 10 15 reservation.meltingpotes39@gmail.com
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English : Défilé de mode
L’événement Défilé de mode Poligny a été mis à jour le 2026-05-04 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA