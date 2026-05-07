Défilé de mode Melting’Potes Poligny

Poligny

Défilé de mode

Melting’Potes 1 Rue Paul Héroult Poligny Jura

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Mode femmes et hommes

Animation par Ludy & DJ Chouxy

Au menu

Amuse bouche

Paëlla

Dessert autour de la fraise .

Melting’Potes 1 Rue Paul Héroult Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 10 15 reservation.meltingpotes39@gmail.com

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English : Défilé de mode

L’événement Défilé de mode Poligny a été mis à jour le 2026-05-04 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA