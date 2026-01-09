Informations pratiques

Francheleins

Défilé et spectacle

salle de l’amitié Francheleins Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 20:30:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Venez nombreux pour ce défilé suivi d’un spectacle organisé par Brillez pour Francheleins !

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salle de l’amitié Francheleins 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 30 17 07 brillezpourfrancheleins@gmail.com

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English :

Come one, come all for this parade followed by a show organized by Brillez pour Francheleins!

L’événement Défilé et spectacle Francheleins a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Val de Saône Centre