AGENDA · Francheleins
Vente de saucisson au gène Francheleins
dimanche 13 septembre 2026 · Francheleins
Informations pratiques
Francheleins
Vente de saucisson au gène
Francheleins Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
La classe en 3 de Francheleins organise sa vente de saucisson au gène !
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Francheleins 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes greffet.thierry@orange.fr
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English :
Francheleins class 3 organizes its gene sausage sale!
L’événement Vente de saucisson au gène Francheleins a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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