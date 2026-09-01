Informations pratiques

Francheleins

Vente de saucisson au gène

Francheleins Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

La classe en 3 de Francheleins organise sa vente de saucisson au gène !

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Francheleins 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes greffet.thierry@orange.fr

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English :

Francheleins class 3 organizes its gene sausage sale!

L’événement Vente de saucisson au gène Francheleins a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme Val de Saône Centre