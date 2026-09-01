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AGENDA · Francheleins

Vente de saucisson au gène Francheleins

dimanche 13 septembre 2026 · Francheleins

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Ville
01090 Francheleins
Département
Ain
Tarif

Francheleins

Vente de saucisson au gène

Francheleins Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

La classe en 3 de Francheleins organise sa vente de saucisson au gène !
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Francheleins 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes   greffet.thierry@orange.fr

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English :

Francheleins class 3 organizes its gene sausage sale!

L’événement Vente de saucisson au gène Francheleins a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

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