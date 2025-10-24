AGENDA · Francheleins
Le Sou fait son after Francheleins
vendredi 9 octobre 2026 · Francheleins
Informations pratiques
Francheleins
Le Sou fait son after
Francheleins Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 18:00:00
fin : 2026-10-09 00:00:00
Date(s) :
2026-10-09
Venez profiter à l’after du sou !
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Francheleins 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes soudesecolesfrancheleins@gmail.com
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English :
Come and enjoy the penny after party!
L’événement Le Sou fait son after Francheleins a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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