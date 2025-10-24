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AGENDA · Francheleins

Le Sou fait son after Francheleins

vendredi 9 octobre 2026 · Francheleins

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Ville
01090 Francheleins
Département
Ain
Tarif

Francheleins

Le Sou fait son after

Francheleins Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 18:00:00
fin : 2026-10-09 00:00:00

Date(s) :
2026-10-09

Venez profiter à l’after du sou !
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Francheleins 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes   soudesecolesfrancheleins@gmail.com

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English :

Come and enjoy the penny after party!

L’événement Le Sou fait son after Francheleins a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

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