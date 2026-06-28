Défilé haute culture « MAMAC Reloaded », Promenade du Paillon, Esplanade Niki de Saint Phalle, Nice, Nice

Informations pratiques

Défilé haute culture « MAMAC Reloaded » Samedi 19 septembre, 17h00 Promenade du Paillon, Esplanade Niki de Saint Phalle, Nice Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Quand l’art contemporain rencontre la mode. C’est le défi qu’ont su relever les étudiantes du diplôme des métiers d’Art et du Design section mode, du lycée les Côteaux à Cannes.

Projet issu d’une collaboration étroite avec le Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain de Nice, les étudiantes ont travaillé à la réalisation d’une collection, chacune inspirée d’un artiste des collections du musée en y apportant une réinterprétation personnelle.

Ce travail explore les liens étroits entre art et mode, en interrogeant le vêtement comme médium de performance et les gestes associés aux pratiques modernes et contemporaines.

Les étudiantes du DNMADE mode du Lycée Les Côteaux de Cannes rendent hommage aux artistes de la collection du MAMAC : Enrica Borghi, Max Charvolen, Christo et Jeanne-Claude, Christian Jaccard, Véronique Monod, Terresa Murak, Niki de Saint Phalle, André Valensi et Ben Vautier.

Promenade du Paillon, Esplanade Niki de Saint Phalle, Nice 1, Place Yves Klein, 06300 Nice Nice 06300 Carabacel Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Quand l’art contemporain rencontre la mode. C’est le défi qu’ont su relever les étudiantes du diplôme des métiers d’Art et du Design section mode, du lycée les Côteaux à Cannes.

© Lycée Les Côteaux – Cannes