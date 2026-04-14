Défis Sportifs de l’Inclusion, Domaine du Donjon, Olivet
Défis Sportifs de l’Inclusion, Domaine du Donjon, Olivet samedi 25 avril 2026.
Défis Sportifs de l’Inclusion Samedi 25 avril, 09h30 Domaine du Donjon Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T09:30:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T09:30:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00
À l’occasion de cette nouvelle édition des Défis Sportifs de
l’Inclusion, le Lions Club Orléans Université est fier de réaffirmer
son engagement en faveur d’un sport accessible à toutes et à tous.
Depuis de nombreuses années, nous oeuvrons aux côtés de nos
partenaires et des clubs locaux pour permettre, le temps d’une
journée, aux personnes en situation de handicap de découvrir,
pratiquer et s’épanouir à travers une grande diversité de disciplines.
Cet événement, ouvert à tous, se veut un temps de rencontre, de
partage et de dépassement, où sportifs débutants, confirmés et
champions se retrouvent autour de valeurs communes : solidarité,
respect et inclusion.
Nous adressons nos sincères remerciements à nos partenaires
sportifs, au Comité Départemental Sport Adapté Loiret ainsi qu’à la
Mairie d’Olivet, dont le précieux soutien contribue pleinement à la
réussite de cet événement.
Ensemble, relevons le défi du sport inclusif ! Rejoignez-nous le
samedi 25 avril 2026 pour venir pratiquer, échanger et célébrer le
sport pour tous.
Domaine du Donjon rue de la trésorerie Olivet 45160 Loiret Centre [{« type »: « phone », « value »: « 0632839396 »}, {« type »: « email », « value »: « cdsportadapte45@gmail.com »}]
10 disciplines sportives, un atelier diététique et un atelier autour du mouvement vous sont proposés. L’ensemble sera réparti sur le Domaine du Donjon à Olivet.
CDSA 45
À voir aussi à Olivet (Loiret)
- Stage échecs vacances de Pâques, Espace Reine Blanche, Olivet 20 avril 2026
- Boucle 16 Les moulins du Loiret Olivet Loiret 1 mai 2026
- Du Donjon au bords du Loiret Olivet Loiret 1 mai 2026
- Les bords du Loiret Olivet Loiret 1 mai 2026
- Balade à vélo, Alliage, Olivet 23 mai 2026