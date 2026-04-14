Défis Sportifs de l’Inclusion, Domaine du Donjon, Olivet

Défis Sportifs de l’Inclusion Samedi 25 avril, 09h30 Domaine du Donjon Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T09:30:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T09:30:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00

À l’occasion de cette nouvelle édition des Défis Sportifs de

l’Inclusion, le Lions Club Orléans Université est fier de réaffirmer

son engagement en faveur d’un sport accessible à toutes et à tous.

Depuis de nombreuses années, nous oeuvrons aux côtés de nos

partenaires et des clubs locaux pour permettre, le temps d’une

journée, aux personnes en situation de handicap de découvrir,

pratiquer et s’épanouir à travers une grande diversité de disciplines.

Cet événement, ouvert à tous, se veut un temps de rencontre, de

partage et de dépassement, où sportifs débutants, confirmés et

champions se retrouvent autour de valeurs communes : solidarité,

respect et inclusion.

Nous adressons nos sincères remerciements à nos partenaires

sportifs, au Comité Départemental Sport Adapté Loiret ainsi qu’à la

Mairie d’Olivet, dont le précieux soutien contribue pleinement à la

réussite de cet événement.

Ensemble, relevons le défi du sport inclusif ! Rejoignez-nous le

samedi 25 avril 2026 pour venir pratiquer, échanger et célébrer le

sport pour tous.

Domaine du Donjon rue de la trésorerie Olivet 45160 Loiret Centre [{« type »: « phone », « value »: « 0632839396 »}, {« type »: « email », « value »: « cdsportadapte45@gmail.com »}]

10 disciplines sportives, un atelier diététique et un atelier autour du mouvement vous sont proposés. L’ensemble sera réparti sur le Domaine du Donjon à Olivet.

CDSA 45