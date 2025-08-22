Les bords du Loiret Olivet Loiret

Les bords du Loiret A pieds

Les bords du Loiret Rue de la Reine Blanche 45160 Olivet Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 75 Distance : 4600.0 Tarif :

La rivière du Loiret, dont l’alimentation provient essentiellement des eaux d’infiltration de la Loire, a une longueur de 13 km. Cet agréable parcours permet de découvrir les moulins, les typiques gares à bateaux et les grandes propriétés.

English : Loiret watermills route

The River Loiret, which takes its source essentially from the infiltrated waters of the Loire, stretches over a length of 8 miles. This pleasant route takes you past its mills, typical boat stations and a number of fine properties.

Deutsch :

Der Fluss Loiret, der hauptsächlich durch das Sickerwasser der Loire gespeist wird, hat eine Länge von 13 km. Auf dieser angenehmen Strecke können Sie Mühlen, typische Bootsbahnhöfe und große Landgüter entdecken.

Italiano :

Il fiume Loiret, alimentato principalmente dalle acque di infiltrazione della Loira, è lungo 13 km. Questo piacevole percorso permette di scoprire i mulini, le tipiche stazioni di navigazione e le grandi proprietà.

Español :

El río Loiret, alimentado principalmente por las aguas de infiltración del Loira, tiene 13 km de longitud. Este agradable recorrido permite descubrir los molinos, las típicas estaciones de barcos y las grandes propiedades.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-11 par SIT Centre-Val de Loire