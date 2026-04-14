Stage échecs vacances de Pâques, Espace Reine Blanche, Olivet

Stage échecs vacances de Pâques 20 et 21 avril Espace Reine Blanche Loiret

Inscription en ligne, 8€ par séance

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T14:00:00+02:00 – 2026-04-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-21T14:00:00+02:00 – 2026-04-21T17:00:00+02:00

♟️ Stage d’échecs à Olivet : initiation & perfectionnement ♟️

Envie de découvrir les échecs ou de faire progresser votre stratégie ?

Le CDJE45 et le club La Tour, Prends Garde ! vous invitent à deux après-midis ludiques et passionnants autour du jeu d’échecs !

20 & 21 avril 2026

14h00 – 17h00

Espace Reine Blanche – 3 rue d’Ivoy, Olivet

8 € par séance

✨ Au programme :

♟️ Initiation pour les débutants

♟️ Perfectionnement pour les joueurs déjà initiés

♟️ Jeux, exercices et défis stratégiques

♟️ Tournoi convivial le 21 avril

Goûter offert pour tous les participants

Ouvert aux enfants et adolescents

(et aussi aux adultes curieux qui veulent apprendre ou se perfectionner !)

Venez partager un moment convivial et stimulant autour de l’un des plus grands jeux de stratégie de tous les temps.

⚡ Inscrivez-vous vite, les places sont limitées !

Espace Reine Blanche 3 rue d’Ivoy Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://cdje45.fr/stage-echecs-vacances-de-paques-20-21-avril-a-olivet/ »}]

Stage échecs jeu d’échecs stage

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