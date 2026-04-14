Stage échecs vacances de Pâques, Espace Reine Blanche, Olivet
Stage échecs vacances de Pâques, Espace Reine Blanche, Olivet lundi 20 avril 2026.
Stage échecs vacances de Pâques 20 et 21 avril Espace Reine Blanche Loiret
Inscription en ligne, 8€ par séance
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-20T14:00:00+02:00 – 2026-04-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-21T14:00:00+02:00 – 2026-04-21T17:00:00+02:00
♟️ Stage d’échecs à Olivet : initiation & perfectionnement ♟️
Envie de découvrir les échecs ou de faire progresser votre stratégie ?
Le CDJE45 et le club La Tour, Prends Garde ! vous invitent à deux après-midis ludiques et passionnants autour du jeu d’échecs !
20 & 21 avril 2026
14h00 – 17h00
Espace Reine Blanche – 3 rue d’Ivoy, Olivet
8 € par séance
✨ Au programme :
♟️ Initiation pour les débutants
♟️ Perfectionnement pour les joueurs déjà initiés
♟️ Jeux, exercices et défis stratégiques
♟️ Tournoi convivial le 21 avril
Goûter offert pour tous les participants
Ouvert aux enfants et adolescents
(et aussi aux adultes curieux qui veulent apprendre ou se perfectionner !)
Venez partager un moment convivial et stimulant autour de l’un des plus grands jeux de stratégie de tous les temps.
⚡ Inscrivez-vous vite, les places sont limitées !
Espace Reine Blanche 3 rue d’Ivoy Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://cdje45.fr/stage-echecs-vacances-de-paques-20-21-avril-a-olivet/ »}]
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ltpg
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