Boucle 16 Les moulins du Loiret Olivet Loiret

Boucle 16 Les moulins du Loiret En VTC

Boucle 16 Les moulins du Loiret 199 Rue de la Fontaine 45160 Olivet Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 50 Distance : 12000.0 Tarif :

Cette balade de Loire en Loiret vous offre un détour à la campagne aux portes de l’agglomération d’Orléans. Le long de la Loire, du Loiret ou à travers un paysage champêtre, cette boucle est marquée par le charme d’un petit patrimoine très riche.

https://www.tourisme-orleansmetropole.com/ +33 2 38 24 05 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Boucle des moulins du Loiret

This Loire walk in the Loiret offers a trip to the countryside on the outskirts of the Orléans agglomeration. Along the Loire, the Loiret or through a rural landscape, this loop is characterised by the charm of a very rich heritage.

Deutsch : Rundtour zu den Mühlen des Loiret

Diese Loire-Tour im Loiret bietet Ihnen einen Ausflug aufs Land vor den Toren des Großraums Orléans. Die Tour an der Loire, im Loiret oder durch eine ländliche Gegend ist vom Charme eines sehr reichen regionalen Erbes geprägt.

Italiano :

Questa passeggiata Loire en Loiret vi offre una deviazione nella campagna alle porte dell’agglomerato di Orléans. Lungo la Loira, il Loiret o attraverso un paesaggio rurale, questo anello è caratterizzato dal fascino di un piccolo patrimonio molto ricco.

Español : Boucle des moulins du Loiret

Este paseo de Loira a Loiret os ofrece un recorrido rural a las puertas de la aglomeración de Orleans. Esta ruta circular bordea los ríos del Loira y del Loiret a través de paisajes campestres y patrimonios llenos de encanto.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-08 par SIT Centre-Val de Loire