Du Donjon au bords du Loiret Olivet Loiret

Du Donjon au bords du Loiret Domaine du Donjon 45160 Olivet Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 240 Distance : 15000.0 Tarif :

Au départ du domaine sportif du Donjon, cette balade vous emmènera sur les bords du Loiret où vous pourrez admirer des moulins souvent pittoresques.

English : Sentier des bords du Loiret

From the sports domain of Donjon, this walk will take you along the Loiret riverbanks, where you can admire the often picturesque windmills.

Deutsch :

Ausgehend von der Domaine sportif du Donjon führt Sie diese Wanderung an die Ufer des Loiret, wo Sie oft malerische Mühlen bewundern können.

Italiano :

Partendo dal Domaine sportif du Donjon, questa passeggiata vi porterà lungo le rive del Loiret, dove potrete ammirare i mulini spesso pittoreschi.

Español :

Partiendo del Domaine Sportif du Donjon, este paseo le llevará a lo largo de las orillas del Loiret, donde podrá admirar los molinos, a menudo pintorescos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire