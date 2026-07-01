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Défoncé, 11 avignon, Avignon

samedi 4 juillet 2026 · 11 avignon · Avignon

Défoncé, 11 avignon, Avignon

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Lieu
11 avignon
Adresse
11 boulevard raspail Avignon
Ville
84000 Avignon
Département
Vaucluse

Défoncé 4 – 23 juillet 11 avignon Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T17:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:15:00+02:00
Fin : 2026-07-23T17:00:00+02:00 – 2026-07-23T18:15:00+02:00

Défoncé est un témoignage brut et précieux, traversé par le sexe, la drogue et le rock’n’roll. C’est l’histoire de François Créton, confronté dès l’enfance à la violence, devenu un homme en rupture, puis en reconstruction. Marie Desgranges l’accompagne sur scène pour faire émerger, cette parole nécessaire, où le rock et le punk comme pulsations de survie, côtoient la cocasserie, l’intensité et l’urgence de dire.

Trigger warning : mentions de violences sexistes et sexuelles

11 avignon 11 boulevard raspail Avignon Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « veronique.felenbok@yahoo.fr »}]
Marie Desgranges / François Creton

@Michel Crotto

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