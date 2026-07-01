Défoncé, 11 avignon, Avignon
samedi 4 juillet 2026 · 11 avignon · Avignon
Informations pratiques
Défoncé 4 – 23 juillet 11 avignon Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T17:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:15:00+02:00
Fin : 2026-07-23T17:00:00+02:00 – 2026-07-23T18:15:00+02:00
Défoncé est un témoignage brut et précieux, traversé par le sexe, la drogue et le rock’n’roll. C’est l’histoire de François Créton, confronté dès l’enfance à la violence, devenu un homme en rupture, puis en reconstruction. Marie Desgranges l’accompagne sur scène pour faire émerger, cette parole nécessaire, où le rock et le punk comme pulsations de survie, côtoient la cocasserie, l’intensité et l’urgence de dire.
Trigger warning : mentions de violences sexistes et sexuelles
11 avignon 11 boulevard raspail Avignon Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « veronique.felenbok@yahoo.fr »}]
Marie Desgranges / François Creton
@Michel Crotto
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