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Dégustation au Mas des agriculteurs, Mas des Agriculteurs, Nîmes

samedi 10 octobre 2026 · Mas des Agriculteurs · Nîmes

Dégustation au Mas des agriculteurs, Mas des Agriculteurs, Nîmes

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Mas des Agriculteurs
Adresse
581 rue Michel Debré 30000 Nîmes
Ville
30035 Nîmes
Département
Gard
Tarif
GRATUIT

Dégustation au Mas des agriculteurs Samedi 10 octobre, 09h00 Mas des Agriculteurs Gard

GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T09:00:00+02:00 – 2026-10-10T13:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T09:00:00+02:00 – 2026-10-10T13:00:00+02:00

Venez à notre rencontre nous serons heureux d’échanger avec vous sur le métier d’apiculteur et vous ferons découvrir et déguster nos miels.

Mas des Agriculteurs 581 rue Michel Debré 30000 Nîmes Nîmes 30035 Costières Gard Occitanie
Dégustation et découverte de nos miels

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