Dégustation au Mas des agriculteurs, Mas des Agriculteurs, Nîmes

Informations pratiques

Dégustation au Mas des agriculteurs Samedi 10 octobre, 09h00 Mas des Agriculteurs Gard

GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T09:00:00+02:00 – 2026-10-10T13:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T09:00:00+02:00 – 2026-10-10T13:00:00+02:00

Venez à notre rencontre nous serons heureux d’échanger avec vous sur le métier d’apiculteur et vous ferons découvrir et déguster nos miels.

Mas des Agriculteurs 581 rue Michel Debré 30000 Nîmes Nîmes 30035 Costières Gard Occitanie

Dégustation et découverte de nos miels