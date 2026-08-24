Informations pratiques

Rodez

Dégustation Cave Ruthène Les vins de la vallée de la Loire

8 ter Rue Combarel Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

40

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-11-05

fin : 2026-11-05

Date(s) :

2026-11-05

Cave Ruthène propose des dégustations à Ruthène Gourmet, 8 ter Rue Combarel à Rodez. Sur réservation.

Tarif 40€ TTC/personne

Durée 2h00-2h30 (dès 19h30)

Lieu Ruthène Gourmet au 8 ter Rue Combarel à Rodez

Réservation Uniquement par email à thibault.cave.ruthene@gmail.com

Aucune réservation ne sera prise en compte en dehors de l’envoi d’un email. Règlement obligatoire de la séance 72h maximum avant la date dans l’une de nos boutiques Cave Ruthène (Rue Combarel et Parc des Moutiers).

Conditions Ces séances s’adressent à tous (novices et amateurs) et comptent entre 10 et 15 personnes. La dégustation de vins est accompagnée d’un plateau de fromages et charcuteries.

Annulation La dégustation sera annulée en dessous de 10 participants. Si vous souhaitez annuler votre participation, merci de respecter un DÉLAI DE 72H MINIMUM avant la séance de dégustation. Si la séance a lieu un jeudi possibilité d’annuler au plus tard le lundi avant 19h. Si la séance a lieu le vendredi possibilité d’annuler au plus tard le mardi avant 19h. En cas d’annulation hors délai, la séance ne sera pas remboursée. 40 .

8 ter Rue Combarel Rodez 12000 Aveyron Occitanie thibault.cave.ruthene@gmail.com

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English :

Cave Ruthène offers tastings at Ruthène Gourmet, 8 ter Rue Combarel, Rodez. Reservations required.

L’événement Dégustation Cave Ruthène Les vins de la vallée de la Loire Rodez a été mis à jour le 2026-08-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)