DÉGUSTATION CROIX SAINT-JULIEN FÊTE DU VIN BIO Montpellier
DÉGUSTATION CROIX SAINT-JULIEN FÊTE DU VIN BIO Montpellier samedi 6 juin 2026.
Montpellier
DÉGUSTATION CROIX SAINT-JULIEN FÊTE DU VIN BIO
30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Dans le cadre de la Fête du Vin Bio
Le Domaine Croix Saint-Julien viendra proposer des dégustations à l’Office de Tourisme de Montpellier, place de la Comédie le 06 juin de 11h à 13h
Dans le cadre de la Fête du Vin Bio
Le Domaine Croix Saint-Julien viendra proposer des dégustations à l’Office de Tourisme de Montpellier, place de la Comédie le 06 juin de 11h à 13h
Entrée libre .
30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr
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English :
As part of the Fête du Vin Bio
Domaine Croix Saint-Julien will be offering tastings at the Montpellier Tourist Office, Place de la Comédie, on June 06 from 11am to 1pm
L’événement DÉGUSTATION CROIX SAINT-JULIEN FÊTE DU VIN BIO Montpellier a été mis à jour le 2026-06-02 par 34 OT MONTPELLIER
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