Montpellier

DÉGUSTATION CROIX SAINT-JULIEN FÊTE DU VIN BIO

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Dans le cadre de la Fête du Vin Bio

Le Domaine Croix Saint-Julien viendra proposer des dégustations à l’Office de Tourisme de Montpellier, place de la Comédie le 06 juin de 11h à 13h

Dans le cadre de la Fête du Vin Bio

Le Domaine Croix Saint-Julien viendra proposer des dégustations à l’Office de Tourisme de Montpellier, place de la Comédie le 06 juin de 11h à 13h

Entrée libre .

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

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English :

As part of the Fête du Vin Bio

Domaine Croix Saint-Julien will be offering tastings at the Montpellier Tourist Office, Place de la Comédie, on June 06 from 11am to 1pm

L’événement DÉGUSTATION CROIX SAINT-JULIEN FÊTE DU VIN BIO Montpellier a été mis à jour le 2026-06-02 par 34 OT MONTPELLIER