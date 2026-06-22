Dégustation de cuisses de grenouille l’avant goût de la Descente Bidon ! Café-Bar La Taverne Clamecy
Dégustation de cuisses de grenouille l’avant goût de la Descente Bidon ! Café-Bar La Taverne Clamecy samedi 11 juillet 2026.
Clamecy
Dégustation de cuisses de grenouille l’avant goût de la Descente Bidon !
Café-Bar La Taverne 1 Rue Romain Rolland Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:00:00
fin : 2026-07-11 14:30:00
Date(s) :
2026-07-11
Un bon moment avec Les Crapauds de Basseville, ça vous dit ? Avant la grande Descente Bidon, on vous donne rendez-vous pour un moment simple, convivial et gourmand autour d’une dégustation de cuisses de grenouilles.
Comme chaque année, on vous attend nombreux pour partager un moment sympa, discuter, rigoler, se retrouver et faire vivre l’esprit des Crapauds. La dégustation est gratuite et ouverte à tous. Et pour ceux qui souhaitent donner un petit coup de pouce à l’association, notre petite tirelire crapaud sera là, en participation libre, sans obligation.
Chaque présence, chaque partage et chaque sourire nous aide à continuer à organiser des événements pour faire bouger le coin.
Alors venez faire un tour, goûter, papoter, soutenir les Crapauds et passer un bon moment avec nous ! .
Café-Bar La Taverne 1 Rue Romain Rolland Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 59 50 29 74
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English : Dégustation de cuisses de grenouille l’avant goût de la Descente Bidon !
L’événement Dégustation de cuisses de grenouille l’avant goût de la Descente Bidon ! Clamecy a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Clamecy Haut Nivernais
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