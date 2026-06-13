Dégustation de kombucha et kéfir La Vie Claire Les Rousses
Dégustation de kombucha et kéfir La Vie Claire Les Rousses mercredi 1 juillet 2026.
Les Rousses
Dégustation de kombucha et kéfir
La Vie Claire 29 Rue du Clos Capperony Les Rousses Jura
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 12:00:00
fin : 2026-07-08 16:00:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Venez faire une pause fraicheur dans notre magasin et découvrir de délicieux produits
Dégustation de kombuchas et de kéfirs au magasin mené par un membre de l’équipe
Tout les mercredis durant l’été de 12h à 16h. .
La Vie Claire 29 Rue du Clos Capperony Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 41 21 76 lavieclaire.lesrousses@gmail.com
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English : Dégustation de kombucha et kéfir
L’événement Dégustation de kombucha et kéfir Les Rousses a été mis à jour le 2026-06-19 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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