Dégustation de miels de Corse et du Bourbonnais de ma production, 03800 Gannat, Gannat
vendredi 2 octobre 2026 · 03800 Gannat · Gannat
Informations pratiques
Dégustation de miels de Corse et du Bourbonnais de ma production 2 – 11 octobre 03800 Gannat Allier
Entrée libre au magasin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T13:00:00+02:00
Fin : 2026-10-11T10:00:00+02:00 – 2026-10-11T12:30:00+02:00
03800 Gannat 2 rue notre dame, 03800 gannat Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0623176480 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@afuntana-corse.fr »}]
Dans ma boutique « a funtana », venez découvrir une gamme de miels de Corse AOP et du Bourbonnais, ainsi que du pain d’épices et de la pâte à tartiner noisette miel d’acacia, fait maison bien sûr. miel pain d’épices
Alain Fontana
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