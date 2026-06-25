Fête du Cheval Écuries des Chillins Gannat
dimanche 13 septembre 2026 · Écuries des Chillins · Gannat
Informations pratiques
Gannat
Fête du Cheval
Écuries des Chillins 12 lieu-dit les Chillins Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Baptêmes de poney gratuits, démonstrations équestres et ambiance festive pour petits et grands ! Venez déguisés pour cette journée conviviale aux Écuries des Chillins. Buvette sur place.
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Écuries des Chillins 12 lieu-dit les Chillins Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 34 69 88 ecuriesdeschillins@gmail.com
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English :
Free pony rides, equestrian demonstrations, and a festive atmosphere for all ages! Come in costume for this fun-filled day at Les Chillins Stables. Refreshments available on site.
L’événement Fête du Cheval Gannat a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Val de Sioule
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