Fête du Cheval Écuries des Chillins Gannat

Informations pratiques

Gannat

Fête du Cheval

Écuries des Chillins 12 lieu-dit les Chillins Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Baptêmes de poney gratuits, démonstrations équestres et ambiance festive pour petits et grands ! Venez déguisés pour cette journée conviviale aux Écuries des Chillins. Buvette sur place.

.

Écuries des Chillins 12 lieu-dit les Chillins Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 34 69 88 ecuriesdeschillins@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Free pony rides, equestrian demonstrations, and a festive atmosphere for all ages! Come in costume for this fun-filled day at Les Chillins Stables. Refreshments available on site.

L’événement Fête du Cheval Gannat a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Val de Sioule