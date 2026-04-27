Saint-Savin

Dégustation de produits locaux 100% Sud Vienne Poitou à Saint-Savin

20 Place de la Libération Saint-Savin Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-07-17 12:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Entre fraîcheur et caractère, laissez-vous surprendre par une dégustation originale mêlant jus de pommes de la Ferme du Léché à Saulgé, limonade artisanale des Bières de Montmorillon et saucisson de bison de l’élevage des Bisons de Valdivienne. Une parenthèse gourmande où les saveurs locales du Sud Vienne Poitou révèlent toute la richesse et l’authenticité de notre terroir.

Gratuit.

Sans inscription.

Animation dans le cadre du programme Notre été en Sud Vienne Poitou . .

20 Place de la Libération Saint-Savin 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96 accueil@sudviennepoitou.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dégustation de produits locaux 100% Sud Vienne Poitou à Saint-Savin

L’événement Dégustation de produits locaux 100% Sud Vienne Poitou à Saint-Savin Saint-Savin a été mis à jour le 2026-04-27 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne