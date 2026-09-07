Dégustation des vins du domaine en biodynamie, Château de Mayragues, Cahuzac-sur-Vère

Informations pratiques

Dégustation des vins du domaine en biodynamie 19 et 20 septembre Château de Mayragues Tarn

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Vous pourrez déguster gratuitement les vins du domaine : blancs, rouges, doux et effervillants élaborés selon la méthode ancestrale.

Depuis plus de 20 ans, la culture de la vigne et la vinification sont menées selon les principes de l’agriculture biodynamique.

Château de Mayragues 332 Chemin de Mayragues 81140 Castelnau de Montmiral Cahuzac-sur-Vère 81140 Tarn Occitanie 05 63 33 94 08 http://www.chateau-de-mayragues.com Cette maison forte représentative de l’architecture fortifiée régionale présente un rare chemin de ronde en encorbellement couronnant la structure principale en pierre. Commencé au XIIe siècle, le château a été transformé au XVIIe siècle et bénéficie d’un beau décor intérieur. Il dispose aussi d’un beau pigeonnier languedocien à colonnes.

En 1998, l’édifice a obtenu le Grand prix des Vieilles Maisons Françaises. D964 de Gaillac vers Castelnau de Montmiral puis 3km avant d’arriver à Castelnau prendre tout droit la D15 vers le Verdier / Vaour. Adresse exacte : 332 Chemin de Mayragues, 81140 Castelnau-de-Montmiral.

Vous pourrez déguster gratuitement les vins du domaine : blancs, rouges, doux et effervillants élaborés selon la méthode ancestrale.

©Château de Mayragues