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Dégustation d’huile d’olive Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS

Dégustation d’huile d’olive Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS

Dégustation d’huile d’olive Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement

Adresse : 4 rue Amélie

Ville : 75007 PARIS

Département : Paris

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Tarif : <p>Par mail à : diaphano.evoo@gmail.com</p>

Dans le cadre de l’Eté Solidaire

Une expérience de dégustation d’huile d’olive aussi enrichissante que savoureuse, proposée par l’association O My Olive et animée par un expert qui nous a fait découvrir les secrets, les arômes et les spécificités de ce produit d’exception.

Retrouvez le programme de l’Eté solidaire sur ppp-ete-solidaire2026-brochure-12-pages-4Gxg.pdf ou via le QRcode suivant :

Inoubliable expérience d’initiation à la dégustation de l’huile d’olive !
Le jeudi 11 juin 2026
de 17h30 à 19h00
gratuit

Par mail à : diaphano.evoo@gmail.com

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-11T20:30:00+02:00
fin : 2026-06-11T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-11T17:30:00+02:00_2026-06-11T19:00:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie  75007 PARIS


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