Dégustation d’huile d’olive Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS
Dégustation d’huile d’olive Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS jeudi 11 juin 2026.
Dans le cadre de l’Eté Solidaire
Une expérience de dégustation d’huile d’olive aussi enrichissante que savoureuse, proposée par l’association O My Olive et animée par un expert qui nous a fait découvrir les secrets, les arômes et les spécificités de ce produit d’exception.
Retrouvez le programme de l’Eté solidaire sur ppp-ete-solidaire2026-brochure-12-pages-4Gxg.pdf ou via le QRcode suivant :
Inoubliable expérience d’initiation à la dégustation de l’huile d’olive !
Le jeudi 11 juin 2026
de 17h30 à 19h00
gratuit
Par mail à : diaphano.evoo@gmail.com
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-11T20:30:00+02:00
fin : 2026-06-11T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-11T17:30:00+02:00_2026-06-11T19:00:00+02:00
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie 75007 PARIS
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