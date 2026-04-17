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Dégustation du Champagne Anthocyane Reims tourisme & Congrès Reims

Dégustation du Champagne Anthocyane Reims tourisme & Congrès Reims samedi 18 avril 2026.

Lieu : Reims tourisme & Congrès

Adresse : 6 rue Rockefeller

Ville : 51100 Reims

Département : Marne

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Reims

Dégustation du Champagne Anthocyane

Reims tourisme & Congrès 6 rue Rockefeller Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-05-29 17:00:00

Date(s) :
2026-04-18 2026-05-29

Tout public
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Vente sur place. Dégustation réservée aux personnes majeures.
L’abus d’alcool nuit gravement à la santé. A consommer avec modération.   .

Reims tourisme & Congrès 6 rue Rockefeller Reims 51100 Marne Grand Est  

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English : Dégustation du Champagne Anthocyane

L’événement Dégustation du Champagne Anthocyane Reims a été mis à jour le 2026-04-10 par Reims Tourisme & Congrès

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