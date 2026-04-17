Dégustation du Champagne Anthocyane Reims tourisme & Congrès Reims

Reims

Dégustation du Champagne Anthocyane

Reims tourisme & Congrès 6 rue Rockefeller Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-05-29 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-05-29

Tout public

Venez découvrir le Champagne Anthocyane !

Plongez dans l’univers raffiné du Champagne Anthocyane en dégustant ses cuvées emblématiques.

Laissez-vous séduire… et repartez avec vos cuvées coup de cœur, disponibles à la vente sur place.

Vente sur place. Dégustation réservée aux personnes majeures.

L’abus d’alcool nuit gravement à la santé. A consommer avec modération. .

Reims tourisme & Congrès 6 rue Rockefeller Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Dégustation du Champagne Anthocyane

L’événement Dégustation du Champagne Anthocyane Reims a été mis à jour le 2026-04-10 par Reims Tourisme & Congrès