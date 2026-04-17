Sacré Marché édition 2026 Le Shed Reims

Reims

Sacré Marché édition 2026

Le Shed 49 Rue Gosset Reims Marne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-04-19 02:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Tout public

Le Sacré Marché fait son grand retour pour une 5e édition qui s’annonce plus conviviale et engagée que jamais.

Initié en 2021 par les jeunes vignerons coopérateurs de Champagne, cet événement s’est imposé comme un temps fort pour valoriser les vins issus de la coopération et rapprocher producteurs et consommateurs.

Rendez-vous le samedi 18 avril 2026, de 15h à 2h du matin, au Shed à Reims.

Au cœur de l’événement la jeunesse coopérative.

De jeunes vignerons de Champagne, mais aussi d’Alsace et de Chablis, viendront présenter leurs cuvées, partager leurs pratiques et témoigner de leur engagement au sein de leur filière.

Dégustations, échanges et moments festifs rythmeront cette journée exceptionnelle, pensée comme une expérience à la fois pédagogique et conviviale.

Le Sacré Marché offre ainsi une immersion unique dans l’univers des vins coopératifs, en mettant en lumière celles et ceux qui font vivre la filière au quotidien.

Amateurs de vin, curieux ou épicuriens, le Sacré Marché s’adresse à tous ceux qui souhaitent vivre un moment de partage authentique, au plus près des producteurs. .

Le Shed 49 Rue Gosset Reims 51100 Marne Grand Est +33 6 12 88 22 37

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English : Sacré Marché édition 2026

L’événement Sacré Marché édition 2026 Reims a été mis à jour le 2026-04-13 par ADT de la Marne