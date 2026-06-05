Bédarieux

DÉGUSTATION ET DÉCOUVERTE DES VINS NATURELS

Avenue des Justes parmi les Nations Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Conférence/Atelier DEGUSTATION ET DÉCOUVERTE DES VINS NATURELS avec Fernanda du Domaine du Chant des Murettes

L’Âme du vin Nature

De la vigne à la cuve, découvrez la poésie de la méthode naturelle et ce qui la rend si unique face aux vins classiques. Nous vous guiderons ensuite vers une dégustation sensorielle où votre nez deviendra votre seule boussole jusqu’où vous mènera-t-il ? ​

Gratuit

Conférence/Atelier DEGUSTATION ET DÉCOUVERTE DES VINS NATURELS avec Fernanda du Domaine du Chant des Murettes

L’Âme du vin Nature

De la vigne à la cuve, découvrez la poésie de la méthode naturelle et ce qui la rend si unique face aux vins classiques. Nous vous guiderons ensuite vers une dégustation sensorielle où votre nez deviendra votre seule boussole jusqu’où vous mènera-t-il ? ​

Dimanche 07/06 de 11h à 12h Durée 1h00 ​

Gratuit​ .

Avenue des Justes parmi les Nations Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 47 22

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English :

Conference/Workshop TASTING AND DISCOVERING NATURAL WINES with Fernanda from Domaine du Chant des Murettes

The Soul of Natural Wine

From the vine to the tank, discover the poetry of the natural method and what makes it so unique compared to classic wines. We’ll then guide you through a sensory tasting where your nose becomes your only compass: how far will it take you?

Free

L’événement DÉGUSTATION ET DÉCOUVERTE DES VINS NATURELS Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-01 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB