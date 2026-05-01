Dégustation et Dîner Saint-Izaire
Dégustation et Dîner Saint-Izaire samedi 16 mai 2026.
Saint-Izaire
Dégustation et Dîner
2 place de la Bascule Saint-Izaire Aveyron
Tarif : – – EUR
54
Tarif de base plein tarif
Dégustation et Dîner
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Menu accords met et vin pour sublimer un dîner qui met à l’honneur les producteurs locaux.
Initiation à l’œnologie
Lors d’une dégustation conviviale guidé par Christine de Verre de Vignes, découvrez les vins, leurs terroirs, leurs arômes, leurs expressions dans la simplicité autour d’un repas en accords met et vin. 54 .
2 place de la Bascule Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 5 31 97 00 82 contact@laboiteadi.com
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English :
A wine and food pairing menu to enhance a dinner featuring local producers.
L’événement Dégustation et Dîner Saint-Izaire a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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