Saint-Izaire

Dégustation et Dîner

2 place de la Bascule Saint-Izaire Aveyron

Tarif : – – EUR

54

Tarif de base plein tarif

Dégustation et Dîner

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Menu accords met et vin pour sublimer un dîner qui met à l’honneur les producteurs locaux.

Initiation à l’œnologie

Lors d’une dégustation conviviale guidé par Christine de Verre de Vignes, découvrez les vins, leurs terroirs, leurs arômes, leurs expressions dans la simplicité autour d’un repas en accords met et vin. 54 .

2 place de la Bascule Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 5 31 97 00 82 contact@laboiteadi.com

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English :

A wine and food pairing menu to enhance a dinner featuring local producers.

L’événement Dégustation et Dîner Saint-Izaire a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)