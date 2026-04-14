Dégustation & initiation à l’oléologie, Bibliothèque Ceccano, Avignon

Dégustation & initiation à l’oléologie Vendredi 17 avril, 18h00 Bibliothèque Ceccano Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T18:00:00+02:00 – 2026-04-17T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-17T18:00:00+02:00 – 2026-04-17T19:00:00+02:00

Saviez-vous que chaque année la Ville d’Avignon récolte les olives qui poussent dans différentes espaces publics (écoles, parcs…) dont la cour de Ceccano afin d’en produire une huile utilisée dans les cantines ?

Les bibliothèques vous invitent à une rencontre gourmande et sensorielle autour de l’olivier et de son précieux nectar. Guidés par David Cornet, oléologue passionné, vous découvrirez les secrets de l’oléologie : comment reconnaître une huile de qualité, comprendre ses arômes, ses textures et ses usages.

Au programme : initiation à l’oléologie, dégustation commentée de plusieurs huiles d’olive, dont celle produite par la Ville d’Avignon, exposition photo mettant en lumière ce circuit court, de l’arbre à l’assiette, vente du livre de David Cornet « Voyage en terre d’olives » à l’issue de la rencontre

Bibliothèque Ceccano 2bis rue Laboureur 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Ville Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 85 15 59 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ Horaires :

Mardi, jeudi et vendredi de 11h à 19h

Mercredi et samedi de 10h à 18h ORIZO : T1, arrêt Gare Centre • Ligne 4, 5, 6, 9, 11, C2, arrêt Gare Centre Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo ») • Ligne 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26, arrêt Poste • Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »)

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