Dégustation oenologie Vins du Jura Salle Omnibus Les Rousses
mardi 1 septembre 2026 · Salle Omnibus · Les Rousses
Informations pratiques
Les Rousses
Dégustation oenologie Vins du Jura
Salle Omnibus 2 Place de l’Omnibus Les Rousses Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01 18:00:00
fin : 2026-09-01
Date(s) :
2026-09-01
Animation dégustation des vins du Jura avec la Fruitière Vinicole d’Arbois. Présence de jeux pour les enfants et dégustation de sirops artisanaux.
Animation proposée par le service animations de la station. .
Salle Omnibus 2 Place de l’Omnibus Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Dégustation oenologie Vins du Jura
L’événement Dégustation oenologie Vins du Jura Les Rousses a été mis à jour le 2026-08-21 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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