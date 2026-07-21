Dégustation théâtrale Château de Perron Madiran

Informations pratiques

Madiran

Dégustation théâtrale

Château de Perron 10 Route de Perron Madiran Hautes-Pyrénées

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Le temps d’une soirée, laissez-vous surprendre par une alliance originale entre théâtre et dégustation au cœur du vignoble de Madiran.

À 20h30, assistez à la représentation de la pièce Carnage , une comédie dramatique mordante où une simple rencontre entre deux couples tourne rapidement au règlement de comptes. Entre humour grinçant et révélations inattendues, cette œuvre promet une soirée riche en émotions.

À propos de la pièce

Deux couples se rencontrent pour régler calmement une dispute entre leurs enfants après une bagarre. La discussion, polie et raisonnable, dégénère rapidement en échanges de reproches, de conflits et de révélations personnelles. Le tout avec humour et cruauté.

À l’issue de la représentation, prolongez l’expérience autour d’une dégustation des vins de Madiran et de Pacherenc-du-Vic-Bilh, proposée par le Château de Perron.

Une belle occasion de mêler culture, convivialité et découverte des vins du territoire.

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Château de Perron 10 Route de Perron Madiran 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 86 52 27 06 reservation@chateaudeperron.fr

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English :

For one evening, let yourself be surprised by a unique blend of theater and wine tasting in the heart of the Madiran vineyards.

At 8:30 p.m., catch a performance of the play “Carnage,” a biting dramatic comedy in which a simple encounter between two couples quickly turns into a showdown. With dark humor and unexpected revelations, this play promises an evening full of emotion.

About the play:

Two couples meet to calmly resolve a dispute between their children following a fight. The discussion, which begins politely and reasonably, quickly devolves into an exchange of recriminations, conflicts, and personal revelations—all delivered with humor and cruelty.

%C0 After the performance, extend the experience with a wine tasting featuring Madiran and Pacherenc-du-Vic-Bilh wines, hosted by Château de Perron.

A wonderful opportunity to combine culture, camaraderie, and the discovery of local wines.

L’événement Dégustation théâtrale Madiran a été mis à jour le 2026-07-21 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65