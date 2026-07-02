Soirée vins et copains MADIRAN Madiran

Informations pratiques

Madiran

Soirée vins et copains

MADIRAN 4 Rue de l’Église Madiran Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:00:00

fin : 2026-08-05 23:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Envie de passer une belle soirée entre amis, en famille ou entre collègues ? Rendez-vous à la Maison des Vins de Madiran pour une soirée placée sous le signe de la convivialité !

Au programme

Bar à vins des vignerons de Madiran & Pacherenc du Vic-Bilh

Concert de Lori Bess (identifier la page)

Food trucks pour régaler toutes les papilles

Parc ombragé pour profiter pleinement de la soirée

Édition spéciale Bleu Tannat

Venez habillés en bleu et profitez d’un verre de Bleu Tannat offert !

Règlement par CB ou espèces Sans réservation

Rendez-vous au Parc du Prieuré à la Maison des Vins de Madiran

Une soirée festive, gourmande et musicale à ne pas manquer ! Invitez vos proches et venez partager un moment chaleureux autour des vins de notre terroir.

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MADIRAN 4 Rue de l’Église Madiran 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 89 78 36 27 madiran.pacherenc@gmail.com

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English :

Want to spend a wonderful evening with friends, family, or coworkers? Come to the Maison des Vins de Madiran for a fun-filled evening!

On the agenda:

? Wine bar featuring wines from Madiran and Pacherenc du Vic-Bilh winemakers

? Concert by Lori Bess (link to page)

? Food trucks to delight every palate

? Shaded park to fully enjoy the evening

? Special “Bleu Tannat” Edition

Come dressed in blue and enjoy a complimentary glass of Bleu Tannat!

Payment by credit card or cash ? No reservation required

Meet at the Parc du Prieuré at the Maison des Vins de Madiran

A festive, gourmet, and musical evening you won’t want to miss! Invite your loved ones and come share a warm, welcoming moment over wines from our region.

L’événement Soirée vins et copains Madiran a été mis à jour le 2026-07-02 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65