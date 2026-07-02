Soirée vins et copains MADIRAN Madiran
mercredi 5 août 2026 · MADIRAN · Madiran
Informations pratiques
Madiran
Soirée vins et copains
MADIRAN 4 Rue de l’Église Madiran Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:00:00
fin : 2026-08-05 23:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Envie de passer une belle soirée entre amis, en famille ou entre collègues ? Rendez-vous à la Maison des Vins de Madiran pour une soirée placée sous le signe de la convivialité !
Au programme
Bar à vins des vignerons de Madiran & Pacherenc du Vic-Bilh
Concert de Lori Bess (identifier la page)
Food trucks pour régaler toutes les papilles
Parc ombragé pour profiter pleinement de la soirée
Édition spéciale Bleu Tannat
Venez habillés en bleu et profitez d’un verre de Bleu Tannat offert !
Règlement par CB ou espèces Sans réservation
Rendez-vous au Parc du Prieuré à la Maison des Vins de Madiran
Une soirée festive, gourmande et musicale à ne pas manquer ! Invitez vos proches et venez partager un moment chaleureux autour des vins de notre terroir.
.
MADIRAN 4 Rue de l’Église Madiran 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 89 78 36 27 madiran.pacherenc@gmail.com
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English :
Want to spend a wonderful evening with friends, family, or coworkers? Come to the Maison des Vins de Madiran for a fun-filled evening!
On the agenda:
? Wine bar featuring wines from Madiran and Pacherenc du Vic-Bilh winemakers
? Concert by Lori Bess (link to page)
? Food trucks to delight every palate
? Shaded park to fully enjoy the evening
? Special “Bleu Tannat” Edition
Come dressed in blue and enjoy a complimentary glass of Bleu Tannat!
Payment by credit card or cash ? No reservation required
Meet at the Parc du Prieuré at the Maison des Vins de Madiran
A festive, gourmet, and musical evening you won’t want to miss! Invite your loved ones and come share a warm, welcoming moment over wines from our region.
L’événement Soirée vins et copains Madiran a été mis à jour le 2026-07-02 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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