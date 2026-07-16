Informations pratiques

Madiran

Fêtes de Madiran

MADIRAN Madiran Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-13

Les Journées de Grappe & d’Épée 2026 à Madiran

Quatre jours de fête au cœur du vignoble de Madiran concerts, marché gourmand, dégustations, animations, spectacles, visites guidées, feu d’artifice et ambiance festive sont au rendez-vous !

Programme

Jeudi 13 août L’ouverture des fêtes

15h30 Parcours du Combattant & concours de lancer d’espadrille

Lieu Terrain de foot

Parcours en équipe de 4 à 6 personnes proposé par le Comité des Fêtes de Madiran.

Inscriptions 06 32 64 87 15

Buvette sur place

Tarif 5 € par personne

17h Jeux pour enfants

Lieu Terrain de foot

Animation gratuite pour les enfants.

Buvette sur place.

19h30 Soirée Tapas & Vins

Lieu Place Doussine

Soirée d’ouverture organisée par le Comité des Fêtes avec tapas locales et vins des vignerons partenaires.

Animation musicale assurée par La Fleur au Fusil.

23h Bal avec Podium Epsilon

Lieu Place Doussine

Ambiance dancefloor en plein air.

⚔️ Vendredi 14 août Concert E.T.S.

8h à 18h Vide-grenier

Lieu Route du Vignoble et village

Brocante toute la journée.

Inscriptions 06 78 58 27 64

Restauration rapide et buvette sur place.

12h Ripaille des Chasseurs

Lieu Chapiteau de l’école

Repas traditionnel organisé par l’association des Chasseurs Madiranais.

Inscription sur place.

17h Visite guidée du village de Madiran

Départ devant l’église

Découvrez l’histoire et le patrimoine de Madiran avec un guide de l’Office de Tourisme Cœur Sud-Ouest.

Tarif 7 € par personne

Places limitées

Réservation conseillée

La Grande Festoyerie

19h30 Repas des Jeunes Agriculteurs

Repas préparé par les Jeunes Agriculteurs.

Stand des vins des vignerons partenaires.

Réservation conseillée.

À partir de 20h

Lieu Parking de la salle de sport

San 2 Mi Mesure

Concert gratuit En Tol Sarmiento

Le célèbre groupe basque aux sonorités ultra festives fait escale à Madiran.

Concert gratuit.

Bal avec DJ Balporès

Pour prolonger la soirée jusqu’au bout de la nuit.

Samedi 15 août Journée Grappe

Parrainée par Louis Armary, Jean-Pierre Garuet et Philippe Dintrans.

Toute la journée

Dégustations avec les vignerons.

Marché gourmand et artisanal.

Restauration conviviale.

Animations musicales brass bands, groupes pop-rock et orchestre.

Village du Parc aux Rapaces.

Baptêmes en hélicoptère.

9h30 Messe des Confréries

Lieu Église de Madiran

11h Défilé des Confréries

Départ Église de Madiran

11h30 Spectacle de fauconnerie

Lieu Parc du Prieuré

Spectacle de rapaces et chevaux.

Gratuit

Durée 45 min

12h Repas

Repas du Cyclo Club du Madiranais

Place de la Poste

Animation La Fleur au Fusil

ou

Repas traiteur & concert

Place Doussine

Animation Les Accords’Léon

15h Intronisation des parrains

Lieu Place Doussine

16h Spectacle de fauconnerie

Lieu Parc du Prieuré

Deuxième représentation.

17h Visite guidée de Madiran

Départ devant l’église

Tarif 7 €

Places limitées

Réservation conseillée

19h Repas

Repas du Handball Madiran

Place de la Poste

ou

Repas traiteur

Chapiteau de l’école

Animation Les Tootoota

20h Concert du groupe ATOM

Lieu Place Doussine

23h30 Feu d’artifice

Lieu Terrain de foot

00h Bal avec DJ Nip’s

Lieu Place Doussine

Dimanche 16 août Grande soirée Paëlla

9h à 13h Lou Mercat

Lieu Halle de Madiran

Marché dominical.

Restauration avec Cook and Enjoy.

14h Grand Prix Cycliste

Départ La Grange

Course organisée par le Cyclo Club du Madiranais.

19h Paëlla géante avec les Boléros Burgais

Lieu Chapiteau de l’école

Grande soirée conviviale animée par les Boléros Burgais.

Réservation conseillée.

23h Bal avec le Podium Concept

Clôture des fêtes avec DJ Jérôme.

.

MADIRAN Madiran 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 54 89 96 cdfmadiran@gmail.com

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English :

The 2026 Grappe & Épe Festival in Madiran

Four days of festivities in the heart of the Madiran vineyards: concerts, a gourmet market, tastings, activities, shows, guided tours, fireworks, and a festive atmosphere await you!

Program:

? Thursday, August 13 ? Festival opening

3:30 p.m. Obstacle Course & Espadrille-Throwing Contest

Location: Soccer Field

Team obstacle course for groups of 4 to 6 people, organized by the Madiran Festival Committee.

Registration: 06 32 64 87 15

Refreshments available on site

Price: 5 ? per person

5:00 PM ? Children’s games

Location: Soccer field

Free activities for children.

Refreshments available on site.

7:30 p.m. Tapas & Wine Evening

Location: Place Doussine

Opening night organized by the Festival Committee, featuring local tapas and wines from partner winemakers.

Live music by La Fleur au Fusil.

11:00 PM ? Dance Party with Podium Epsilon

Location: Place Doussine

Open-air dance floor atmosphere.

?? Friday, August 14 ? E.T.S. Concert

8 a.m. 6 p.m. ? Flea market

Location: Route du Vignoble and village

Flea market all day long.

Registration: 06 78 58 27 64

Fast food and refreshments available on site.

12:00 PM ? Hunters’ Feast

Location: School Marquee

Traditional meal organized by the Madiran Hunters’ Association.

Sign up on site.

5:00 p.m. ? Guided tour of the village of Madiran

Meeting point: in front of the church

Discover the history and heritage of Madiran with a guide from the Cœur Sud-Ouest Tourist Office.

Price: 7 ? per person

Limited spaces

Reservations recommended

La Grande Festoyerie

7:30 p.m. Young Farmers’ Dinner

Meal prepared by the Young Farmers.

Wine stand featuring wines from partner winemakers.

Reservations recommended.

Starting at 8:00 p.m.

Location: Sports hall parking lot

San 2 Mi Mesure

Free concert: En Tol Sarmiento

The famous Basque band known for its ultra-festive sounds is stopping in Madiran.

Free concert.

Dance party with DJ Balporés

To keep the party going all night long.

? Saturday, August 15 ? Grappe Day

Sponsored by Louis Armary, Jean-Pierre Garuet, and Philippe Dintrans.

All day:

Tastings with the winemakers.

Gourmet and artisanal market.

Casual dining.

Musical entertainment: brass bands, pop-rock groups, and an orchestra.

Village at the Raptor Park.

Helicopter rides.

9:30 a.m. ? Mass of the Brotherhoods

Location: Madiran Church

11:00 a.m. Procession of the Brotherhoods

Starting point: Madiran Church

11:30 a.m. Falconry show

Location: Parc du Prieuré

Show featuring birds of prey and horses.

Free

Duration: 45 min

12:00 p.m. ? Lunch

Lunch hosted by the Madiranais Cycling Club

Place de la Poste

Entertainment: La Fleur au Fusil

or

Catered lunch & concert

Place Doussine

Entertainment: Les Accords’L’Éon

3:00 p.m. ? Induction of the godfathers

Location: Place Doussine

4:00 p.m. ? Falconry show

Location: Parc du Prieuré

Second performance.

5:00 p.m. ? Guided tour of Madiran

Departure: in front of the church

Price: 7 ?

Limited spaces

Reservations recommended

7:00 p.m. ? Dinner

Madiran Handball Club dinner

Place de la Poste

or

Catered dinner

School tent

Entertainment: Les Tootoota

8:00 p.m. ? Concert by the band ATOM

Location: Place Doussine

11:30 p.m. ? Fireworks

Location: Soccer Field

12:00 a.m. ? Dance with DJ Nip’s

Location: Place Doussine

? Sunday, August 16 ? Big Paella Night

9:00 a.m. 1:00 p.m. ? Lou Mercat

Location: Madiran Market Hall

Sunday market.

Food service provided by Cook and Enjoy.

2:00 PM ? Cycling Grand Prix

Start: La Grange

Race organized by the Madiranais Cycling Club.

7:00 PM ? Giant Paella with the Boléros Burgais

Location: School Marquee

A big, friendly evening hosted by the Boléros Burgais.

Reservations recommended.

11:00 p.m. ? Dance with Podium Concept

Closing celebration with DJ Jérôme.

L’événement Fêtes de Madiran Madiran a été mis à jour le 2026-07-16 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65