Fêtes de Madiran Madiran
jeudi 13 août 2026 · Madiran
Informations pratiques
Madiran
Fêtes de Madiran
MADIRAN Madiran Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-13
Les Journées de Grappe & d’Épée 2026 à Madiran
Quatre jours de fête au cœur du vignoble de Madiran concerts, marché gourmand, dégustations, animations, spectacles, visites guidées, feu d’artifice et ambiance festive sont au rendez-vous !
Programme
Jeudi 13 août L’ouverture des fêtes
15h30 Parcours du Combattant & concours de lancer d’espadrille
Lieu Terrain de foot
Parcours en équipe de 4 à 6 personnes proposé par le Comité des Fêtes de Madiran.
Inscriptions 06 32 64 87 15
Buvette sur place
Tarif 5 € par personne
17h Jeux pour enfants
Lieu Terrain de foot
Animation gratuite pour les enfants.
Buvette sur place.
19h30 Soirée Tapas & Vins
Lieu Place Doussine
Soirée d’ouverture organisée par le Comité des Fêtes avec tapas locales et vins des vignerons partenaires.
Animation musicale assurée par La Fleur au Fusil.
23h Bal avec Podium Epsilon
Lieu Place Doussine
Ambiance dancefloor en plein air.
⚔️ Vendredi 14 août Concert E.T.S.
8h à 18h Vide-grenier
Lieu Route du Vignoble et village
Brocante toute la journée.
Inscriptions 06 78 58 27 64
Restauration rapide et buvette sur place.
12h Ripaille des Chasseurs
Lieu Chapiteau de l’école
Repas traditionnel organisé par l’association des Chasseurs Madiranais.
Inscription sur place.
17h Visite guidée du village de Madiran
Départ devant l’église
Découvrez l’histoire et le patrimoine de Madiran avec un guide de l’Office de Tourisme Cœur Sud-Ouest.
Tarif 7 € par personne
Places limitées
Réservation conseillée
La Grande Festoyerie
19h30 Repas des Jeunes Agriculteurs
Repas préparé par les Jeunes Agriculteurs.
Stand des vins des vignerons partenaires.
Réservation conseillée.
À partir de 20h
Lieu Parking de la salle de sport
San 2 Mi Mesure
Concert gratuit En Tol Sarmiento
Le célèbre groupe basque aux sonorités ultra festives fait escale à Madiran.
Concert gratuit.
Bal avec DJ Balporès
Pour prolonger la soirée jusqu’au bout de la nuit.
Samedi 15 août Journée Grappe
Parrainée par Louis Armary, Jean-Pierre Garuet et Philippe Dintrans.
Toute la journée
Dégustations avec les vignerons.
Marché gourmand et artisanal.
Restauration conviviale.
Animations musicales brass bands, groupes pop-rock et orchestre.
Village du Parc aux Rapaces.
Baptêmes en hélicoptère.
9h30 Messe des Confréries
Lieu Église de Madiran
11h Défilé des Confréries
Départ Église de Madiran
11h30 Spectacle de fauconnerie
Lieu Parc du Prieuré
Spectacle de rapaces et chevaux.
Gratuit
Durée 45 min
12h Repas
Repas du Cyclo Club du Madiranais
Place de la Poste
Animation La Fleur au Fusil
ou
Repas traiteur & concert
Place Doussine
Animation Les Accords’Léon
15h Intronisation des parrains
Lieu Place Doussine
16h Spectacle de fauconnerie
Lieu Parc du Prieuré
Deuxième représentation.
17h Visite guidée de Madiran
Départ devant l’église
Tarif 7 €
Places limitées
Réservation conseillée
19h Repas
Repas du Handball Madiran
Place de la Poste
ou
Repas traiteur
Chapiteau de l’école
Animation Les Tootoota
20h Concert du groupe ATOM
Lieu Place Doussine
23h30 Feu d’artifice
Lieu Terrain de foot
00h Bal avec DJ Nip’s
Lieu Place Doussine
Dimanche 16 août Grande soirée Paëlla
9h à 13h Lou Mercat
Lieu Halle de Madiran
Marché dominical.
Restauration avec Cook and Enjoy.
14h Grand Prix Cycliste
Départ La Grange
Course organisée par le Cyclo Club du Madiranais.
19h Paëlla géante avec les Boléros Burgais
Lieu Chapiteau de l’école
Grande soirée conviviale animée par les Boléros Burgais.
Réservation conseillée.
23h Bal avec le Podium Concept
Clôture des fêtes avec DJ Jérôme.
.
MADIRAN Madiran 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 54 89 96 cdfmadiran@gmail.com
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English :
The 2026 Grappe & Épe Festival in Madiran
Four days of festivities in the heart of the Madiran vineyards: concerts, a gourmet market, tastings, activities, shows, guided tours, fireworks, and a festive atmosphere await you!
Program:
? Thursday, August 13 ? Festival opening
3:30 p.m. Obstacle Course & Espadrille-Throwing Contest
Location: Soccer Field
Team obstacle course for groups of 4 to 6 people, organized by the Madiran Festival Committee.
Registration: 06 32 64 87 15
Refreshments available on site
Price: 5 ? per person
5:00 PM ? Children’s games
Location: Soccer field
Free activities for children.
Refreshments available on site.
7:30 p.m. Tapas & Wine Evening
Location: Place Doussine
Opening night organized by the Festival Committee, featuring local tapas and wines from partner winemakers.
Live music by La Fleur au Fusil.
11:00 PM ? Dance Party with Podium Epsilon
Location: Place Doussine
Open-air dance floor atmosphere.
?? Friday, August 14 ? E.T.S. Concert
8 a.m. 6 p.m. ? Flea market
Location: Route du Vignoble and village
Flea market all day long.
Registration: 06 78 58 27 64
Fast food and refreshments available on site.
12:00 PM ? Hunters’ Feast
Location: School Marquee
Traditional meal organized by the Madiran Hunters’ Association.
Sign up on site.
5:00 p.m. ? Guided tour of the village of Madiran
Meeting point: in front of the church
Discover the history and heritage of Madiran with a guide from the Cœur Sud-Ouest Tourist Office.
Price: 7 ? per person
Limited spaces
Reservations recommended
La Grande Festoyerie
7:30 p.m. Young Farmers’ Dinner
Meal prepared by the Young Farmers.
Wine stand featuring wines from partner winemakers.
Reservations recommended.
Starting at 8:00 p.m.
Location: Sports hall parking lot
San 2 Mi Mesure
Free concert: En Tol Sarmiento
The famous Basque band known for its ultra-festive sounds is stopping in Madiran.
Free concert.
Dance party with DJ Balporés
To keep the party going all night long.
? Saturday, August 15 ? Grappe Day
Sponsored by Louis Armary, Jean-Pierre Garuet, and Philippe Dintrans.
All day:
Tastings with the winemakers.
Gourmet and artisanal market.
Casual dining.
Musical entertainment: brass bands, pop-rock groups, and an orchestra.
Village at the Raptor Park.
Helicopter rides.
9:30 a.m. ? Mass of the Brotherhoods
Location: Madiran Church
11:00 a.m. Procession of the Brotherhoods
Starting point: Madiran Church
11:30 a.m. Falconry show
Location: Parc du Prieuré
Show featuring birds of prey and horses.
Free
Duration: 45 min
12:00 p.m. ? Lunch
Lunch hosted by the Madiranais Cycling Club
Place de la Poste
Entertainment: La Fleur au Fusil
or
Catered lunch & concert
Place Doussine
Entertainment: Les Accords’L’Éon
3:00 p.m. ? Induction of the godfathers
Location: Place Doussine
4:00 p.m. ? Falconry show
Location: Parc du Prieuré
Second performance.
5:00 p.m. ? Guided tour of Madiran
Departure: in front of the church
Price: 7 ?
Limited spaces
Reservations recommended
7:00 p.m. ? Dinner
Madiran Handball Club dinner
Place de la Poste
or
Catered dinner
School tent
Entertainment: Les Tootoota
8:00 p.m. ? Concert by the band ATOM
Location: Place Doussine
11:30 p.m. ? Fireworks
Location: Soccer Field
12:00 a.m. ? Dance with DJ Nip’s
Location: Place Doussine
? Sunday, August 16 ? Big Paella Night
9:00 a.m. 1:00 p.m. ? Lou Mercat
Location: Madiran Market Hall
Sunday market.
Food service provided by Cook and Enjoy.
2:00 PM ? Cycling Grand Prix
Start: La Grange
Race organized by the Madiranais Cycling Club.
7:00 PM ? Giant Paella with the Boléros Burgais
Location: School Marquee
A big, friendly evening hosted by the Boléros Burgais.
Reservations recommended.
11:00 p.m. ? Dance with Podium Concept
Closing celebration with DJ Jérôme.
L’événement Fêtes de Madiran Madiran a été mis à jour le 2026-07-16 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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