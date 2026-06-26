DÉGUSTATION VIGNERONNE AVEC LE DOMAINE MONTAGNÉ Torreilles
vendredi 3 juillet 2026 · Torreilles
Informations pratiques
Torreilles
DÉGUSTATION VIGNERONNE AVEC LE DOMAINE MONTAGNÉ
Place des souvenirs d’enfance Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 10:00:00
fin : 2026-07-03 12:30:00
Date(s) :
2026-07-03
Chaque vendredi matin de l’été, la Cave Gustumo vous invite à profitez de l’ambiance conviviale du marché de Torreilles pour découvrir un domaine viticole de notre territoire.
.
Place des souvenirs d’enfance Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 80 79 55 contact@gustumo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Every Friday morning this summer, Cave Gustumo invites you to enjoy the friendly atmosphere of the Torreilles market and discover a local winery.
L’événement DÉGUSTATION VIGNERONNE AVEC LE DOMAINE MONTAGNÉ Torreilles a été mis à jour le 2026-06-26 par BIT DE TORREILLES
À voir aussi à Torreilles (Pyrénées-Orientales)
- BALADE NATURE, LES OISEAUX PALUDICOLES Torreilles 1 juillet 2026
- LE CIRQUE DE MICKEY Espace Capellans Torreilles 2 juillet 2026
- VISITE DE L’ÉGLISE ST JULIEN ET STE BASILISSE Torreilles 3 juillet 2026
- SOIRÉE GUINGUETTE ZOUK ANTILLAIS Théâtre de verdure de Juhègues Torreilles 3 juillet 2026
- EXPOSITION LET THERE BE ROCK ! Torreilles 4 juillet 2026