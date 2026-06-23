UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Torreilles

EXPOSITION LET THERE BE ROCK ! Torreilles

samedi 4 juillet 2026 · Torreilles

EXPOSITION LET THERE BE ROCK ! Torreilles

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
15:30:00
Adresse
11 avenue de perpignan
Ville
66440 Torreilles
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Torreilles

EXPOSITION LET THERE BE ROCK !

11 avenue de perpignan Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-04 15:30:00
fin : 2026-07-11 18:30:00

Date(s) :
2026-07-04

Exposition de l’artiste OKAASAN
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11 avenue de perpignan Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 10 82 30 72 

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English :

Exhibition by the artist OKAASAN

L’événement EXPOSITION LET THERE BE ROCK ! Torreilles a été mis à jour le 2026-06-23 par BIT DE TORREILLES

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