Dégustations estivales, à la Cave des Chouans La Cave des Chouans Jard-sur-Mer
samedi 18 juillet 2026 · La Cave des Chouans · Jard-sur-Mer
Informations pratiques
Jard-sur-Mer
Dégustations estivales, à la Cave des Chouans
La Cave des Chouans 83 Rue de l’Océan Jard-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 11:00:00
fin : 2026-07-30 13:00:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-07 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21
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La Cave des Chouans 83 Rue de l’Océan Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 20 30 20
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English :
L’événement Dégustations estivales, à la Cave des Chouans Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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