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Dégustations estivales, à la Cave des Chouans La Cave des Chouans Jard-sur-Mer

samedi 18 juillet 2026 · La Cave des Chouans · Jard-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
La Cave des Chouans
Adresse
83 Rue de l'Océan
Ville
85520 Jard-sur-Mer
Département
Vendée
Tarif

Jard-sur-Mer

Dégustations estivales, à la Cave des Chouans

La Cave des Chouans 83 Rue de l’Océan Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 11:00:00
fin : 2026-07-30 13:00:00

Date(s) :
2026-07-18 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-07 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21

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La Cave des Chouans 83 Rue de l’Océan Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 20 30 20 

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English :

L’événement Dégustations estivales, à la Cave des Chouans Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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