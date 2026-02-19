Dégust’olives Domaine Rocheville Nyons
Dégust’olives Domaine Rocheville Nyons vendredi 1 mai 2026.
Dégust’olives
Domaine Rocheville 117 ter route de Montélimar Nyons Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
2 adultes + 2 enfants
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-01
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-05-01
Venez découvrir la richesse aromatique des olives produites par la famille Rocheville depuis plus de 5 générations. Nous vous accueillons autour du bar à olives pour une découverte sensorielle des variétés élaborées sur le domaine et de nos spécialités.
Domaine Rocheville 117 ter route de Montélimar Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 10 35
English :
Come and discover the aromatic richness of the olives produced by the Rocheville family for over 5 generations. We welcome you around the olive bar for a sensory discovery of the varieties grown on the estate and our specialities.
L’événement Dégust’olives Nyons a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale