Dégust’olives Domaine Rocheville Nyons

Dégust'olives

Domaine Rocheville 117 ter route de Montélimar Nyons Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

2 adultes + 2 enfants

Date :

Début : Jeudi 2026-05-01

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-05-01

Venez découvrir la richesse aromatique des olives produites par la famille Rocheville depuis plus de 5 générations. Nous vous accueillons autour du bar à olives pour une découverte sensorielle des variétés élaborées sur le domaine et de nos spécialités.

.

Domaine Rocheville 117 ter route de Montélimar Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 10 35 info@baronnies-tourisme.com

English :

Come and discover the aromatic richness of the olives produced by the Rocheville family for over 5 generations. We welcome you around the olive bar for a sensory discovery of the varieties grown on the estate and our specialities.

