Rouen

Déjeuner Croisière du 1er de l’An

Quai Ferdinand de Lesseps Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-01 12:30:00

fin : 2027-01-01

Date(s) :

2027-01-01

Commencez l’année en douceur à bord de l’Escapade lors d’un déjeuner croisière au fil de la Seine.

Points clés

1er de l’An

Déjeuner dans un cadre insolite

Découvrez les boucles de la Seine

Au fil de la Seine, profitez d’un moment élégant et convivial dans un cadre lumineux, face aux paysages hivernaux de l’aval de Rouen. Une escapade raffinée pour débuter l’année en douceur, entre gastronomie et ambiance musicale.

Un déjeuner pensé comme une parenthèse prendre le temps, partager, savourer… et ouvrir ensemble une nouvelle année sous les meilleurs auspices.

Horaires

Embarquement 12h15

Départ 12h30

Retour 15h15

Commencez l’année au fil de l’eau, vers La Bouille.

Menu des fêtes

AMUSE BOUCHE Dôme de fois gras sur pain d’épices. Tataki de thon au sésame et mayonnaise wasabi. Tartelette de potimaron à l’ail noir et éclat de noisette.

MISE EN BOUCHE Noix de Saint-Jacques marinées aux agrumes et petits légumes.

ENTREE Fois gras mi-cuit maison, confiture de figues et noisettes.

PLAT PRINCIPAL Suprême de pintade chaponnée au vin jaune, gration de pommes de terre au comté, poêlée de champignons.

SALADES VERTES & FROMAGES AFFINES Salade verte, coeur de Neufchâtel, millefeuille de pomme, caramel au vinaigre de cidre.

DESSERTS Bûche de Noël .

Quai Ferdinand de Lesseps Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Déjeuner Croisière du 1er de l’An

L’événement Déjeuner Croisière du 1er de l’An Rouen a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Rouen tourisme