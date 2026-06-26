Rouen

Déjeuner Croisière du 25 Décembre

Quai Ferdinand de Lesseps Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-25 12:30:00

fin : 2026-12-25

Date(s) :

2026-12-25

Prolongez la magie de Noël en douceur à bord de l’Escapade lors d’un déjeuner croisière le long de la Seine.

Points clés

Magie de Noël

Déjeuner dans un cadre insolite

Découvrez les boucles de la Seine

Le 25 décembre, embarquez pour une parenthèse chaleureuse et raffinée, au fil d’une boucle de Seine, bercés par les notes d’un pianiste revisitant les grands classiques de Noël.

Un moment privilégié à partager en famille ou entre proches, dans l’atmosphère élégante de notre bateau l’Escapade, avec Rouen et ses paysages hivernaux en toile de fond.

Laissez-vous porter, savourez l’instant… et célébrez Noël autrement, sur l’eau.

Horaires

Embarquement 12h15

Départ 12h30

Retour 15h15

Menu des fêtes

AMUSE BOUCHE Dôme de fois gras sur pain d’épices. Tataki de thon au sésame et mayonnaise wasabi. Tartelette de potimaron à l’ail noir et éclat de noisette.

MISE EN BOUCHE Noix de Saint-Jacques marinées aux agrumes et petits légumes.

ENTREE Fois gras mi-cuit maison, confiture de figues et noisettes.

PLAT PRINCIPAL Suprême de pintade chaponnée au vin jaune, gration de pommes de terre au comté, poêlée de champignons.

SALADES VERTES & FROMAGES AFFINES Salade verte, coeur de Neufchâtel, millefeuille de pomme, caramel au vinaigre de cidre.

DESSERTS Bûche de Noël .

Quai Ferdinand de Lesseps Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com

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English : Déjeuner Croisière du 25 Décembre

L’événement Déjeuner Croisière du 25 Décembre Rouen a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Rouen tourisme