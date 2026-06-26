Déjeuner Croisière du 25 Décembre Rouen
Déjeuner Croisière du 25 Décembre Rouen vendredi 25 décembre 2026.
Rouen
Déjeuner Croisière du 25 Décembre
Quai Ferdinand de Lesseps Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-25 12:30:00
fin : 2026-12-25
Date(s) :
2026-12-25
Prolongez la magie de Noël en douceur à bord de l’Escapade lors d’un déjeuner croisière le long de la Seine.
Points clés
Magie de Noël
Déjeuner dans un cadre insolite
Découvrez les boucles de la Seine
Le 25 décembre, embarquez pour une parenthèse chaleureuse et raffinée, au fil d’une boucle de Seine, bercés par les notes d’un pianiste revisitant les grands classiques de Noël.
Un moment privilégié à partager en famille ou entre proches, dans l’atmosphère élégante de notre bateau l’Escapade, avec Rouen et ses paysages hivernaux en toile de fond.
Laissez-vous porter, savourez l’instant… et célébrez Noël autrement, sur l’eau.
Horaires
Embarquement 12h15
Départ 12h30
Retour 15h15
Menu des fêtes
AMUSE BOUCHE Dôme de fois gras sur pain d’épices. Tataki de thon au sésame et mayonnaise wasabi. Tartelette de potimaron à l’ail noir et éclat de noisette.
MISE EN BOUCHE Noix de Saint-Jacques marinées aux agrumes et petits légumes.
ENTREE Fois gras mi-cuit maison, confiture de figues et noisettes.
PLAT PRINCIPAL Suprême de pintade chaponnée au vin jaune, gration de pommes de terre au comté, poêlée de champignons.
SALADES VERTES & FROMAGES AFFINES Salade verte, coeur de Neufchâtel, millefeuille de pomme, caramel au vinaigre de cidre.
DESSERTS Bûche de Noël .
Quai Ferdinand de Lesseps Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com
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English : Déjeuner Croisière du 25 Décembre
L’événement Déjeuner Croisière du 25 Décembre Rouen a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Rouen tourisme
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