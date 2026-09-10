Déjeuner sur l’herbe, Écluse de Négra, Montesquieu-Lauragais

Informations pratiques

Déjeuner sur l’herbe 19 et 20 septembre Écluse de Négra Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

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Écluse de Négra 31374 Montesquieu-Lauragais Montesquieu-Lauragais 31450 Haute-Garonne Occitanie [{« data »: {« author »: « Lionel Segui », « cache_age »: 86400, « description »: « Du00e9jeuner sur l’herbe Bric u00e0 Brass 1ere u00e9dition u00e9cluse de Negra Septembre 2023 », « type »: « video », « title »: « 11 octobre 2023 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/uOMrPJGfcSY/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=uOMrPJGfcSY », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCDRecsAq2gurrPeRrjw1h_w », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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