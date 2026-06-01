DELYSE en concert à la Fête de la Musique, Place de la Mairie, Issy-les-Moulineaux

DELYSE en concert à la Fête de la Musique Dimanche 21 juin, 21h30 Place de la Mairie Hauts-de-Seine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T21:30:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T21:30:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00

DEYLISE

Des influences rock aux accents britanniques, Deylise écrit, compose et arrange ses chansons de pop-rock français. Originaire de la ville d’Issy-les-Moulineaux, elle commence la musique à la sortie du lycée avec la guitare en autodidacte. En 2017, la jeune artiste part vivre au Royaume-Uni dans la ville de Nottingham et se révèle pour la scène rock. Deux ans plus tard, elle rejoint l’école de Paul McCartney, la Liverpool Institute for Performing Arts. C’est au sein de la ville originelle des Beatles qu’elle continuera à vivre au rythme des jam et concerts acoustiques anglais.

Du jeu de batterie aux notes de basse, Deylise écrit, compose et arrange ses chansons colorées et mélodiques. Sa voix douce et singulière plonge l’auditeur dans un univers où raffinement et rébellion se rencontrent.

A voir sur scène, irremédiablement !

Place de la Mairie place de la Mairie 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France

Pop/Rock

Deylise